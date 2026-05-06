Иван Иванов отпадна рано в Сабадел

6 Май, 2026 18:41 350 0

17-годишният българин отстъпи на седмия поставен Жофри Бланкано

Иван Иванов отпадна рано в Сабадел - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов отпадна в първия кръг на основната схема на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

17-годишният Иванов, който постигна две победи в квалификациите, загуби с 2:6, 1:6 от седмия поставен Жофри Бланкано (Франция). Срещата продължи час и 46 минути.


Вчера друг национал, Илиян Радулов, се класира за втория кръг след успех над поставения под №5 Робен Бертран (Франция) с 6:0, 6:3. Радулов, който също записа две победи в квалификациите, ще играе на осминафиналите срещу Жига Шешко (Словения).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

