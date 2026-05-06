Агентите на Уесли Фофана са го предложили на Барселона

6 Май, 2026 21:25 500 0

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни трансферният пазар отново се раздвижи, като този път в центъра на вниманието попадна 25-годишният френски централен защитник на Челси – Уесли Фофана. По информация на Sky Sports, агентите на футболиста са предложили услугите му на испанския гранд Барселона, което разпали нови спекулации около бъдещето на бранителя.

Преговорите между двата клуба вече са в ход, като се обсъждат различни варианти за евентуален трансфер. Лондонският клуб е поставил цена от минимум 30 милиона евро за своя защитник, което е сериозна сума, но не и непосилна за каталунците.

Въпреки това, от Барселона предпочитат да привлекат Фофана първоначално под наем, като в договора бъде заложена опция за откупуване след края на сезона. Този модел на сделка не е нов за „блаугранас“. Подобна схема бе приложена и при привличането на нападателя на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд, който също пристигна на „Камп Ноу“ под наем. В момента каталунците се опитват да удължат престоя му, но английският клуб настоява за активиране на клаузата за постоянен трансфер – нещо, което Барса все още обмисля.

Що се отнася до представянето на Уесли Фофана през настоящата кампания, той записа 34 двубоя с екипа на Челси във всички турнири и се отчете с две асистенции.


