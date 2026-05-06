Арсенал с исторически финансов успех след класирането на финала в Шампионската лига

Лондонският гранд Арсенал написа нова златна страница в клубната си история, след като си осигури място на финала в Шампионската лига. Победата над Атлетико Мадрид не само изпрати „артилеристите“ в битката за най-престижния европейски трофей, но и донесе на клуба рекордни приходи, които ще променят финансовата му перспектива.

Финансов триумф за „артилеристите“

С достигането до финалния сблъсък в Будапеща, Арсенал увеличи наградния си фонд с внушителните 15,97 милиона паунда. Така общата сума, която лондончани са натрупали от наградни фондове през настоящата кампания, вече възлиза на впечатляващите 125,18 милиона паунда. Това постижение не само надминава миналогодишния рекорд на ПСЖ (124,62 млн. паунда), но и поставя Арсенал на върха по приходи от Шампионската лига за сезона.

Още бонуси на хоризонта

Ако възпитаниците на Микел Артета успеят да триумфират във финала срещу Байерн Мюнхен или ПСЖ на 30 май, клубната каса ще се увеличи с още 5,61 милиона паунда. Освен това, евентуално участие в Суперкупата на Европа през следващия сезон може да донесе допълнителни 3,45 милиона паунда.

Приходите – ключ към бъдещето

Още преди началото на елиминационната фаза, Арсенал си осигури 85,3 милиона паунда от телевизионни права и ранкинг пул. Серията от осем поредни победи в груповата фаза донесе още 15,8 милиона, а първото място сред всички 36 участници добави бонус от 8,6 милиона паунда. Директното класиране за осминафиналите осигури 11,3 милиона, а успехите срещу Байер Леверкузен и Спортинг Лисабон донесоха по 10,8 милиона паунда за всяка фаза.

Нови възможности за селекция

Тези рекордни постъпления идват в ключов момент за Арсенал, особено във връзка с изискванията на УЕФА за финансова устойчивост. Очаква се спортният директор Андреа Берта да разполага с повече средства за летни трансфери, с които да подсили състава на Артета и да затвърди позициите на клуба сред европейския елит.

Исторически контекст

За сравнение, през миналия сезон „артилеристите“ достигнаха само до полуфиналите и прибраха 98,63 милиона паунда. Сега, благодарение и на увеличения награден фонд на УЕФА, който за сезон 2025/26 ще достигне рекордните 2,13 милиарда паунда, Арсенал се радва на безпрецедентен финансов подем.