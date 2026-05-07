Кой ще триумфира? Нотингам и Брага защитават тънки аванси преди решителните реванши в Лига Европа

Тази вечер ще се изиграят полуфиналните реванши в Лига Европа, където четири амбициозни отбора ще се борят за място на големия финал. От 22:00 часа българско време, драмата ще се разиграе на два фронта – в Англия и Германия.

Астън Вила срещу Нотингам Форест: Всичко или нищо на "Вила Парк"

След минималната победа с 1:0 в първия двубой, Нотингам Форест пристига в Бирмингам с крехка преднина, изкована благодарение на хладнокръвната дузпа на Крис Ууд в 71-ата минута. Докато Форест се бори със зъби и нокти за оцеляване във Висшата лига, Астън Вила мечтае за място в топ 5 и участие в Шампионската лига, но напоследък формата на "виланите" е под въпрос – три поредни загуби във всички турнири, включително поражения от Фулъм и Тотнъм. Въпреки това, мениджърът Унай Емери е истински майстор на Лига Европа, с трофеи със Севиля и Виляреал в колекцията си. Дали опитът и домакинската подкрепа ще се окажат решаващи за Вила, или Нотингам ще удържи преднината си и ще шокира фаворита?

Фрайбург срещу Брага: Португалският тим с леко предимство преди визитата в Германия

В другия полуфинал, Фрайбург ще се опита да обърне развоя срещу Брага, след като португалците спечелиха първата среща с 2:1. Драмата бе пълна – Марио Доржелес донесе победата на Брага с късен гол в добавеното време, но германците не са за подценяване, особено пред собствена публика. Бундеслиговият тим ще разчита на подкрепата на феновете си, за да заличи пасива и да се добере до исторически финал.

Всички погледи са насочени към Истанбул, където на 20 май ще се проведе финалът на Лига Европа.