Локомотив Пловдив без притеснения за билетите: Христо Крушарски уверен в триумфа за Купата

7 Май, 2026 14:04 584 1

Финалът е на 20 май на стадион "Васил Левски"

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания финал за Sesame Купа на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА, президентът на „черно-белите“ Христо Крушарски категорично отхвърли всякакви спекулации за напрежение около разпределението на билетите.

В изявление пред „Мач Телеграф“ той увери феновете, че няма място за драма и изрази непоколебимата си вяра, че трофеят ще поеме към „Лаута“.

„Няма никаква драма за билетите. Иначе вземете и го напишете веднъж завинаги – Купата е наша! Душан Косич си върши работата много добре. Има много оферти за наши футболисти, ще мислим през лятото“ заяви Крушарски с типичната си категоричност.

Въпреки оптимизма на ръководството, билетите за финалния сблъсък все още не са пуснати в продажба. Причината – разногласия между двата клуба относно разпределението на секторите на стадиона. Докато „червените“ настояват да получат сектори В, Г и поне половината от сектор А, пловдивчани държат на равно разделение – 50 на 50. Очаква се в близките дни да бъде постигнат компромис, който да удовлетвори всички привърженици и да гарантира празнична атмосфера на трибуните.

Междувременно, спортно-техническият щаб на Локомотив Пловдив вече мисли за бъдещето. Сериозният интерес към играчите на тима подсказва, че лятото ще бъде динамично на трансферния пазар. Крушарски подчерта, че всички решения ще бъдат взети внимателно, с оглед на дългосрочните цели на клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

  Хаха

    0 0 Отговор
    Не съм за Локо Пловдив,но защо финала трябва да е в София?Не трябва да е нито в София,нито в Пловдив!На неутрален град и стадион !

    14:46 07.05.2026

