Разбра се защо вратарят на ПСЖ нарочно риташе топката извън терена срещу Байерн

Любопитна тенденция се забеляза в играта на вратаря на ПСЖ – Матвей Сафонов в реванша с Байерн Мюнхен. Руснакът направи 10 изчиствания, пет от които директно извън терена и винаги от страната, в която играе Майкъл Олисе. А още по-изненадващо бе, че нито треньорския щаб, нито съотборниците му изразяваха недоволство от играта на вратаря.

Le Parisien обаче бързо разкри, че действията на Сафонов са резултат от инструкция на треньора Луис Енрике, а целта е по-лесно да се пресира френското крило, което изтормози левия бек на парижани Нуно Мендеш в първата среща.

И е факт, че тактиката на Енрике даде резултат. Когато топката се озоваваше извън границите на терена близо до игралното поле на Олисе, французинът веднага биваше пресиран и това му пречеше да придвижи топката напред.