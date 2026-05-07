Разбра се защо вратарят на ПСЖ нарочно риташе топката извън терена срещу Байерн

7 Май, 2026 18:29 1 492 3

Le Parisien обаче бързо разкри, че действията на Сафонов са резултат от инструкция на треньора Луис Енрике,

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Любопитна тенденция се забеляза в играта на вратаря на ПСЖ – Матвей Сафонов в реванша с Байерн Мюнхен. Руснакът направи 10 изчиствания, пет от които директно извън терена и винаги от страната, в която играе Майкъл Олисе. А още по-изненадващо бе, че нито треньорския щаб, нито съотборниците му изразяваха недоволство от играта на вратаря.

Le Parisien обаче бързо разкри, че действията на Сафонов са резултат от инструкция на треньора Луис Енрике, а целта е по-лесно да се пресира френското крило, което изтормози левия бек на парижани Нуно Мендеш в първата среща.

И е факт, че тактиката на Енрике даде резултат. Когато топката се озоваваше извън границите на терена близо до игралното поле на Олисе, французинът веднага биваше пресиран и това му пречеше да придвижи топката напред.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Вече се обърках с всичките тия традиционни френски имена.

    18:41 07.05.2026

  • 2 Григор

    1 1 Отговор
    Хайде сега, на калпава ракета, космосът и крив!

    19:11 07.05.2026

  • 3 Артилерист

    4 0 Отговор
    Много прозорливо треньорско тактическо решение. Никога не ми минавало през главата, че може умишлено да се подарява топката на съперника, за да се опази/обезвреди един от най-опасните му играчи. Адмирации...

    19:18 07.05.2026

