Спортът по ТВ в петък (8 май)

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2
12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1
13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, първи етап, мъже Евроспорт 1
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2
17.30 Локомотив (Пд) – Арда Диема спорт
17.30 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, жени Евроспорт 1
19.30 Падерборн – Карлсруе Диема спорт 2
19.30 Кайзерслаутерн – Арминия Нова спорт
20.00 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт
20.00 Баскетбол, Жалгирис – Фенербахче МАХ Спорт 2
21.00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.30 Борусия (Д) – Айнтрахт Диема спорт 3
21.45 Торино – Сасуоло МАХ Спорт 3
21.45 Ланс – Нант Нова спорт
22.00 Леванте – Осасуна МАХ Спорт 4
22.00 Плейоф от Чемпиъншип Диема спорт 2
