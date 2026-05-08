Спортът по ТВ в петък (8 май)

8 Май, 2026 06:15 363 0

Ето какво може да гледаме днес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.35 Мото GP, първа тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

13.30 Колоездене: Обиколка на Италия, първи етап, мъже Евроспорт 1

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3

15.50 Мото GP, тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

17.30 Локомотив (Пд) – Арда Диема спорт

17.30 Колоездене: Обиколка на Испания, шести етап, жени Евроспорт 1

19.30 Падерборн – Карлсруе Диема спорт 2

19.30 Кайзерслаутерн – Арминия Нова спорт

20.00 ЦСКА 1948 – ЦСКА Диема спорт

20.00 Баскетбол, Жалгирис – Фенербахче МАХ Спорт 2

21.00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.30 Борусия (Д) – Айнтрахт Диема спорт 3

21.45 Торино – Сасуоло МАХ Спорт 3

21.45 Ланс – Нант Нова спорт

22.00 Леванте – Осасуна МАХ Спорт 4

22.00 Плейоф от Чемпиъншип Диема спорт 2


