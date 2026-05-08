Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
ЦСКА обмисля трансфер на звезда на Лудогорец

ЦСКА обмисля трансфер на звезда на Лудогорец

8 Май, 2026 10:00 448 0

  • лудогорец-
  • педро нареси-
  • цска-
  • футбол

28-годишният халф е с изтичащ контракт и засега няма индикации, че ще получи предложение за нов от „орлите“

ЦСКА обмисля трансфер на звезда на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В ЦСКА обмислят да предложат договор на една от звездите на Лудогорец – Педро Нареси, пише „Мач Телеграф“. 28-годишният халф е с изтичащ контракт и засега няма индикации, че ще получи предложение за нов от „орлите“.

Нареси, който многократно е носил капитанската лента за „орлите“, беше основен стълб в тима в продължение на близо четири сезона, след като беше привлечен в Лудогорец в края на 2022 година. Той беше закупен от бразилския Сеара за 750 000 евро, а към днешна дата цената му според авторитетния футболен портал „Transfermarkt“ е 1 500 000 евро.

Според източници на „Мач Телеграф“ в Разград вярват, че Педро Нареси ще се върне в Бразилия, след като договорът му изтече, но хора, близки до футболиста, са сигурни, че той би обмислил сериозно оферта от ЦСКА, защото повече иска да остане в Европа.

Нареси е зет на легендата Роберто Карлош, който е и негов агент. Бразилецът бе на посещение у нас вчера и призна, че чака оферти от Европа за него.

Очаква се „червените“ да направят мащабна селекция по време на лятната пауза, а босът на клуба Валтер Папазки няма да жали средства за нови попълнения.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове