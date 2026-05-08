ЦСКА обмисля трансфер на звезда на Лудогорец

В ЦСКА обмислят да предложат договор на една от звездите на Лудогорец – Педро Нареси, пише „Мач Телеграф“. 28-годишният халф е с изтичащ контракт и засега няма индикации, че ще получи предложение за нов от „орлите“.

Нареси, който многократно е носил капитанската лента за „орлите“, беше основен стълб в тима в продължение на близо четири сезона, след като беше привлечен в Лудогорец в края на 2022 година. Той беше закупен от бразилския Сеара за 750 000 евро, а към днешна дата цената му според авторитетния футболен портал „Transfermarkt“ е 1 500 000 евро.

Според източници на „Мач Телеграф“ в Разград вярват, че Педро Нареси ще се върне в Бразилия, след като договорът му изтече, но хора, близки до футболиста, са сигурни, че той би обмислил сериозно оферта от ЦСКА, защото повече иска да остане в Европа.

Нареси е зет на легендата Роберто Карлош, който е и негов агент. Бразилецът бе на посещение у нас вчера и призна, че чака оферти от Европа за него.

Очаква се „червените“ да направят мащабна селекция по време на лятната пауза, а босът на клуба Валтер Папазки няма да жали средства за нови попълнения.