Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболистите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

Футболистите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа

8 Май, 2026 11:01 862 2

  • реал мадрид-
  • алваро арбелоа-
  • футбол-
  • футболисти-
  • прякор

Според информацията, футболистите са дали на 43-годишния испански специалист прякора „Конуса“

Футболистите на Реал Мадрид измислили обиден прякор на Арбелоа - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Напрежението в Реал Мадрид ескалира, след като стана ясно, че няколко играчи от отбора са отправяли обиди към старши треньора Алваро Арбелоа, съобщава OK Diario.

Според информацията, футболистите са дали на 43-годишния испански специалист прякора „Конуса“. След като Арбелоа научил за това, е спрял да пуска въпросните играчи в мачовете.

Тези събития се случват на фона на обща дестабилизация в клуба. Наскоро в съблекалнята избухна бой между халфовете Федерико Валверде и Орелиан Чуамени, в резултат на който уругваецът получи черепно-мозъчна травма.

Освен това, над 40 милиона души подписаха петиция с искане Килиан Мбапе да бъде изгонен от Реал Мадрид.

В следващия си мач кралският клуб ще се изправи срещу Барселона на "Камп Ноу".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фокс

    2 1 Отговор
    Тоя прякор е измислен на времето от Пике навремето и в Испания така го помнят като Конуса тоя малоумен треньор. Аз като фен на Реал Мадрид също му казвам конуса . Проблема в отбора не е треньора смениха няколко а в президента че позволява на тия балерини да си правят квото искат и да се налагат

    11:16 08.05.2026

  • 2 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Вчера бяха 100000 подписа. Днес 40 милиона!!

    11:57 08.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове