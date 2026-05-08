"Червено“ дерби ще се играе днес

8 Май, 2026 09:28 582 2

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 и ЦСКА излизат един срещу друг в една от най-вълнуващите срещи от плейофите в efbet Лига този сезон. Двата отбора се борят за заветното второ място в крайното класиране, което ще гарантира и сигурно участие в евротурнирите през лятото.

„Червеното“ дерби на стадиона в Бистрица започва в 20:00 часа и ще бъде предавано пряко по DIEMA SPORT, а в Gong.bg ще проследим всичко най-интересно с богато видео съдържание. Мачът е поверен на Димитър Димитров. Разликата между съперниците е три точки в полза на домакините.

За ЦСКА аут за мача са Бруно Жордао и Анжело Мартино, след като в предишния мач - срещу Лудогорец, получиха своите девети жълти картона, което автоматично ги вади от сметките за две срещи. За ЦСКА 1948 аут е Адама Траоре, който получи червен картон в мача с Левски.

По-рано през кампанията отборите вече играха три пъти - два по време на редовния сезон и веднъж за Sesame Купа на България от 1/4-финалите на турнира.

ЦСКА си отмъсти за домакинската загуба през лятото, когато момчетата на Душан Керкез загубиха с 0:1 в края на август. В началото на 2026 г. тимът на Христо Янев постигна две победи с по 2:0 – за първенството и за Купата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    0 0 Отговор
    Има само едно червено дерби и то е във винкел град в някоя дискотека.

    09:29 08.05.2026

  • 2 Левски 1914

    2 0 Отговор
    Пишете цялото име на МЕНТЕТО , цска 2016!

    09:46 08.05.2026

