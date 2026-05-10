Един от големите фаворити официално се оттегли от Джиро д'Италия

10 Май, 2026 13:00 735 6

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия, пише вестник "Гадзета дело Спорт".

33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от тима на Астана.

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер, като след оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезателя.

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.

"За съжаление, вчера бяхме силно засегнати от инцидента във втория етап. Джей Вайн получи сътресение на мозъка и фрактура на лакътя. Марк Солер има фрактура на таза. На този етап нито един от двамата не би трябвало да се нуждае от операция. Адам Йейтс получи тежки ожулвания и разкъсване на лявото ухо. Първоначално беше прегледан на място за сътресение на мозъка и му беше разрешено да продължи, но впоследствие показа симптоми на забавено сътресение. Той няма да се яви на старта на третия етап днес", коментира доктор Адриан Ротуно, който е медицински директор на тима на ОАЕ.

„И тримата са под наблюдение на нашия медицински персонал и ще се приберат вкъщи през следващите дни, за да продължат възстановяването и рехабилитацията си“, добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Последния Софиянец

    Пак се изложихме пред чужденците заради лошите пътища на Тиквата.

    13:04 10.05.2026

  • 2 Сталин

    Трябва да се арестуват организаторите на джирото в България за престъпна безотговорност и небрежност,как може да пуснат 100 души на път където едва могат да се разминат две коли и без адекватни заграждения

    13:19 10.05.2026

  • 3 С ТОВА НАШЕ НЕ

    На ТУУУЛУПА СТРОИТЕЛСТВО НА ПЪТИЩА СЕ ИЗПОТРЕПАХА . ДУПКА ДО ДУПКА ВЪЛНА ДО ВЪЛНА НА ПЪТЯ. ОТЗИВИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТРИЦАТЕЛНИ. А ГЕПАДЖИЯТА НИКОЛОВ СЕ ЯКО ДУЕШЕ.

    13:22 10.05.2026

  • 4 гледайте, за да видите

    Днес се организира грандиозно падане в района на Самоков в чест на Пепи Попангелов.

    13:24 10.05.2026

  • 5 вашето име

    пратили сме 15 милиона евро тази щуротия да е в българия! не рекламираме наши стоки в чужбина , а чужди в българия!! безумия!

    13:41 10.05.2026

  • 6 абсолют

    платили сме 15 милиона евро тази щуротия да е в българия! не рекламираме наши стоки в чужбина , а чужди в българия!! безумия

    13:42 10.05.2026

