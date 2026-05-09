Себастиан Ожие с Тойота поведе на Рали Португалия

9 Май, 2026 12:30 352 0

Утре започва ново рали, но можем да бъдем щастливи от представянето ни следобед

Павел Ковачев

Себастиан Ожие (Франция, Тойота) се сдоби с преднина от 3.7 секунди срещу Тиери Нювил (Белгия, Хюндай) след петъчните отсечки на Рали Португалия от Световния шампионат по автомобилизъм WRC, след като драматична следобедна сесия престрои почти изцяло класирането в челото.

Адриан Формо (Франция, Хюндай) изпревари Оливер Солберг (Швеция, Тойота) в сутрешната сесия, но първият спука две гуми в офроуд инцидент в осмата отсечка. Ожие се размина с подобни тревоги и поведе в класирането, а седемкратният победител в Португалия затвърди първото си място с най-добро време в деветата - Луша 2. Нювил отговори по идентичен начин в последната за деня Мортагуа 2 и се доближи на 3.7 секунди, които ще опита да заличи в събота.

"Доволен съм от този ден. Утре започва ново рали, но можем да бъдем щастливи от представянето ни следобед. Сутринта бе по-трудна", каза Ожие, цитиран от WRC.

Третото място зае Сами Паяри (Финландия, Тойота) с 15.2 секунди пасив от французина, а Солберг ще нощува четвърти с още 1.2 секунди изоставане. Елфин Еванс (Великобритания, Тойота) е пети, а Формо зае едва шесто място с над половин минута разлика от първата позиция на Ожие.

Руснакът с български лиценз Николай Грязин бе най-бърз в клас WRC2 и ще започне съботната надпревара с 2.5 секунди пред Ян Соланс (Испания, Шкода). Грязин е на десето място в сборното класиране.


