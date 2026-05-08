Александър Исак се завръща в състава на Ливърпул: Готов за битката с Челси

Александър Исак отново е на разположение на Ливърпул и тренира пълноценно със своите съотборници. Новината бе потвърдена от мениджъра на мърсисайдци Арне Слот по време на днешната пресконференция преди важния сблъсък с Челси, който ще се проведе утре от 14:30 часа.

След като пропусна дербито срещу Манчестър Юнайтед заради неприятна травма в адукторите, 26-годишният Исак вече е напълно възстановен. "Александър се включи в тренировките и ще преценим колко минути може да получи през уикенда," сподели Слот, оставяйки феновете в очакване на завръщането на нападателя в стартовия състав.

През настоящата кампания Исак е взел участие в 41 срещи от всички турнири, като е реализирал 4 попадения и е записал една асистенция за общо 1009 минути на терена. Макар и статистиката да не е впечатляваща, неговото присъствие в атаката на Ливърпул винаги носи свежест и опасност за противниковите защити.