Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Александър Василев се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Александър Василев се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска баня

28 Май, 2026 21:52 492 0

  • александър василев-
  • тенис-
  • турнира-
  • клей-
  • куршумлийска баня-
  • сърбия

Българинът участва и на двойки

Александър Василев се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска баня - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният Василев победи с 6:3, 4:6, 6:4 осмия поставен в схемата на сингъл Антон Аржанкин (Русия). Двубоят продължи три часа и 18 минути.


Българинът пропусна ранен пробив аванс в първия сет, но реализира нов и поведе с 4:2. Василев допусна брейк за 4:3, но спечели следващите два гейма за крайното 6:3. Националът изоставаше с 3:5 във втората част, успя да върне единия пробив за 4:5, но след това загуби подаването си и след 4:6 се стигна до трети сет. В него Василев поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но с решителен пробив в седмия гейм стигна до победата.


За място на полуфиналите Александър Василев ще играе утре срещу партньора си на двойки и №4 в схемата на сингъл Стефан Попович (Сърбия).


Василев и Попович се класираха за полуфиналите на двойки, след като победиха убедително с 6:3, 6:1 Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Русия). За място на финала двамата ще играят срещу представителите на домакините Владо Янканян и Новак Новакович.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове