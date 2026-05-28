Александър Василев се класира за четвъртфиналите в Куршумлийска баня

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на сингъл и полуфиналите на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 30 хиляди долара.

19-годишният Василев победи с 6:3, 4:6, 6:4 осмия поставен в схемата на сингъл Антон Аржанкин (Русия). Двубоят продължи три часа и 18 минути.



Българинът пропусна ранен пробив аванс в първия сет, но реализира нов и поведе с 4:2. Василев допусна брейк за 4:3, но спечели следващите два гейма за крайното 6:3. Националът изоставаше с 3:5 във втората част, успя да върне единия пробив за 4:5, но след това загуби подаването си и след 4:6 се стигна до трети сет. В него Василев поведе с 2:0, допусна изравняване при 2:2, но с решителен пробив в седмия гейм стигна до победата.



За място на полуфиналите Александър Василев ще играе утре срещу партньора си на двойки и №4 в схемата на сингъл Стефан Попович (Сърбия).



Василев и Попович се класираха за полуфиналите на двойки, след като победиха убедително с 6:3, 6:1 Андреас Месис (Гърция) и Дмитро Широкий (Русия). За място на финала двамата ще играят срещу представителите на домакините Владо Янканян и Новак Новакович.