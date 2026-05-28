Румънка спря Денислава Глушкова в Куршумлийска баня

Денислава Глушкова отпадна драматично във втория кръг на сингъл на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд от 60 хиляди долара.
22-годишната българка отстъпи с 6:4, 2:6, 6:7(2) пред Елена Бертя (Румъния). Срещата продължи три часа и 9 минути.
Глушкова поведе с 5:1 в третия решителен сет, но допусна изравняване при 5:5. Българката проби отново за 6:5, а при този резултат пропусна мачбол на собствен сервис, след което загуби подаването си. Това се отрази на националката в тайбрека и тя го загуби с 2:7 точки.
Преди този мач Денислава Глушкова постигна две победи в квалификациите и една в основната схема.
