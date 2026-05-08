Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Други спортове »
Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас

8 Май, 2026 17:47 785 12

  • обиколката на италия-
  • джиро д’италия-
  • история-
  • българия-
  • несебър-
  • бургас-
  • колоездене-
  • пол мание

Френският колоездач изненадва фаворитите с впечатляващ финален спринт по българското Черноморие

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Обиколката на Италия, известна още като Джиро д’Италия, за първи път в своята 109-годишна история стартира от българска територия. Първият етап, който премина по живописния маршрут от Несебър до Бургас, се превърна в истински празник за феновете на колоезденето у нас.

Французинът Пол Мание се превърна в сензацията на деня, след като демонстрира изключителна издръжливост и хладнокръвие в последните метри на 147-километровия равнинен етап. С време от 3 часа, 21 минути и 8 секунди, Мание изпревари в оспорван финален спринт датчанина Тобиас Лунд Андерсен и британския талант Итън Върнън, които останаха съответно втори и трети.

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас
Снимка: БГНЕС

Само 500 метра преди финалната линия, основната група бе разтърсена от масово падане, което обърка плановете на много от фаворитите. Единствено първите десетима състезатели успяха да избегнат инцидента и да завършат безпрепятствено. Италианецът Джонатан Милан, считан за един от основните претенденти, остана четвърти, въпреки че по-рано бе събрал най-много точки при междинния спринт.

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас
Снимка: БГНЕС

В началото на етапа Мауро Тераци (Италия) и Диего Севиля (Испания) поведоха колоната, но в крайна сметка не успяха да удържат темпото на основната група. Милан се отличи с активност, но Пол Мание показа железни нерви и заслужено грабна първата си победа в Гран Про-тура.

Утре колоездачите ще се изправят пред втория етап от Бургас до Велико Търново, който ще изпита силите им с дължина от цели 221 километра.

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас
Снимка: БГНЕС

Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас
Снимка: БГНЕС


Поставете оценка:
Оценка 3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 видял

    4 2 Отговор
    Малиий, голяма патаклама стана !!!Да бяха отворили и платното от другата страна , защото се стъпкаха като овце !!

    Коментиран от #4

    17:51 08.05.2026

  • 2 Джендъриада

    10 4 Отговор
    Не ме интересе никак това джиро.

    17:52 08.05.2026

  • 3 Я проверете колко

    7 0 Отговор
    Колко струва
    да си дойдете на думата
    колко пари не са стигнали на прогресираща Италия
    та някои български рушветчии са проявили характер
    колко

    17:52 08.05.2026

  • 4 Се ла ви

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "видял":

    Няма как да се отвори,има дървета между платната.Организаторите от RC sport са избрали този маршрут,явно с цел.

    17:55 08.05.2026

  • 5 Ни ме

    7 3 Отговор
    Интересува тоя кой е, ни ми пука за Джендирото!

    17:57 08.05.2026

  • 6 Синджирот розов

    4 0 Отговор
    се скъса

    18:04 08.05.2026

  • 7 тренер

    3 1 Отговор
    Голямо падане в стеснението преди финала! Защо бе толкова тясно трасето преди финала!?!?
    Интересно ми е, как ще се справят с "легналите полицаи" още на Кокаляне и Панчарево, като слизат засилени по самоковско шосе?
    Е тия гърбици, що ги направиха преди да мине състезанието!? Ама може и да е метод за отсяване де, какво разбирам аз😉

    18:04 08.05.2026

  • 8 Този път не сме виновни

    2 0 Отговор
    Трасето се избира и одобрява от италианците. В името на справедливостта трябва да признаем, че европейските състезания минават и през по-тесни участъци, включително хлъзгаво каменно покритие. Като слабост на етапа мога да отбележа, че заради липсата на изкачвания колоната се движеше плътно и в тесния участък се събраха много участници. По-интересен щеше да бъде един финал на летището, че е по-широко.

    18:19 08.05.2026

  • 9 игра на думи

    2 0 Отговор
    Французин спечели първия етап на обиколката на Италия в Бургас.

    18:20 08.05.2026

  • 10 Боже

    4 0 Отговор
    Стана голямо меле на финала. Дано да няма жертви. Иначе всичко беше ОК.

    18:26 08.05.2026

  • 11 На финала

    2 0 Отговор
    Тобиас Лунд Андерсен много яко дръпна на финала!

    18:32 08.05.2026

  • 12 голям резил беше

    1 0 Отговор
    очакваше се

    18:52 08.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове