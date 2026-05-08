Пол Мание триумфира в първия етап на Джирото, стартирал от Несебър до Бургас

Обиколката на Италия, известна още като Джиро д’Италия, за първи път в своята 109-годишна история стартира от българска територия. Първият етап, който премина по живописния маршрут от Несебър до Бургас, се превърна в истински празник за феновете на колоезденето у нас.

Французинът Пол Мание се превърна в сензацията на деня, след като демонстрира изключителна издръжливост и хладнокръвие в последните метри на 147-километровия равнинен етап. С време от 3 часа, 21 минути и 8 секунди, Мание изпревари в оспорван финален спринт датчанина Тобиас Лунд Андерсен и британския талант Итън Върнън, които останаха съответно втори и трети.

Снимка: БГНЕС

Само 500 метра преди финалната линия, основната група бе разтърсена от масово падане, което обърка плановете на много от фаворитите. Единствено първите десетима състезатели успяха да избегнат инцидента и да завършат безпрепятствено. Италианецът Джонатан Милан, считан за един от основните претенденти, остана четвърти, въпреки че по-рано бе събрал най-много точки при междинния спринт.

Снимка: БГНЕС

В началото на етапа Мауро Тераци (Италия) и Диего Севиля (Испания) поведоха колоната, но в крайна сметка не успяха да удържат темпото на основната група. Милан се отличи с активност, но Пол Мание показа железни нерви и заслужено грабна първата си победа в Гран Про-тура.

Утре колоездачите ще се изправят пред втория етап от Бургас до Велико Търново, който ще изпита силите им с дължина от цели 221 километра.

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС