Димо Гяуров за незаконния град: Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са

Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са знаели. Това каза в “Интервюто на деня” по bTV бившият директор на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Димо Гяуров.
Остър политически спор избухна в Общинския съвет във Варна заради строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Става въпрос за огромен комплекс върху 100 декара площ с над 100 постройки, който изниква в период от 3 години. Повод за напрежението стана въпросът кой носи отговорност за започналото застрояване и дали институциите са съдействали за узаконяването му.
„Безобразието е грандиозно и според мен от намирането на решение на това, което се случва, ще зависи вярата на българина в правосъдието и въобще в институциите. Всички са виновни, всички са видели“, обясни той.
По думите му във Варна се е знаело, че се сече и строи. „Тези хора имаха офиси в пешеходните зони, рекламираха се по всички медии, че продават. Изключено е някой да не е знаел. Но според мен това не е най-важното в момента. Важно е да се предприемат стъпки от цялата държава, от всички институции, за да може да се реши проблемът“.
„Трябва да се предотврати унищожаването на документи и доказателства. От друга страна трябва да се обезпечат бъдещи вземания на общината и на държавата, тъй като ще струва колосални пари да бъдат премахнати тези строежи. Бих предложил и.ф. главен прокурор още утре да командирова цялото следствие там. Регионалният министър да се захване с ДНСК и РДНСК и моментално да се предприемат стъпки. Може би ще трябва да се водят и някакви дела, да се обезпечат всички активи на фирмата“, смята Гяуров.
Според него евентуално парламентът ще проучи ДАНС, но днес видяхме, че трудно ще се случват парламентарните разследващи комисии. „Знам със сигурност, че ДАНС е провела разследване през миналата година. И експулсирането е извършено на тази база. Какво се е случило след това, кой се е намесил - можем само да гадаем“.
„Премиерът Румен Радев го нарече въпрос, свързан с националната несигурност, защото вероятно става дума за мащабна схема, свързана с организирана престъпност. Може би става дума и за пране на пари. До момента никой не казва откъде са дошли тези средства. По мои груби сметки там са вложени не по-малко от 150 милиона евро“, обясни Гяуров.
Попитан дали възлага надежди на новата Комисия за противодействие на корупцията, която ще се възражда през Народното събрание, той сподели, че вижда едно повтаряне на досегашния закон. „Това, че различни институции предлагат хора, не значи, че те не са партийно обвързани или нямат някакви други зависимости. Така че не съм голям оптимист“.
Военната помощ, която България е предоставила на Украйна
Според него България не се е скъсала да предоставя военна помощ на Украйна. „Предоставихме едни изпочупени БРДМ-и, които не бяха в движение, бяха с блокирани двигатели и без никаква броня. Видяхме ги след ремонта в Украйна. Те нямат нищо общо с това, което бяха преди ние да ги подарим. От друга страна, всъщност Румен Радев вчера направи това, което очакваше част от неговия електорат. Той им каза: „България на първо място“. И аз правя аналогия с „Америка на първо място“, коментира той.
„От друга страна обаче, много внимателно слушах брифинга след срещата му с генералния секретар на НАТО и след срещата с Урсула фон дер Лайен. Аз мога да се подпиша под всяка негова дума“, заяви Гяуров.
По думите му самата Европа осъзнава, че трябва да има нови подходи. „Всъщност Румен Радев само потвърди това, което Европа иска да промени от няколко месеца насам“.
„Трябва да призная, че той до известна степен е прав, когато казва, че няма военно решение на конфликта. Войната в момента е в задънена улица. Никой не може да надмогне. Така или иначе нейният край ще бъде оформен на масата на дипломатическите преговори. Въпросът е кой с какви позиции отива там и каква подкрепа има. И е много важно украинската страна да има европейската подкрепа“, подчерта Гяуров.
„Доколкото ние сме дали налични въоръжения или боеприпаси, сме били компенсирани. Така че тук не става дума за някакви подаръци. Не сме се охарчили по отношение на помощта за Украйна“, каза той.
Има ли още наивни които вярват, че Коцев не е взел комисионна за строителството на сградите от украинците?
21:46 28.05.2026
8 Ддд
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Как точно са им ги подарили, с нотаралилен акт или със стискане на ръцете?
Писането на лъжи, по невинен ли прави измамника комисионер Б.Коцев?
21:48 28.05.2026
9 Сингаманга
Коментиран от #14, #15
21:49 28.05.2026
14 Да бе , да !
До коментар #9 от "Сингаманга":Какво ще направиш , като от 37 години сме турско - английска колония ( вилает ) ? А на същите (натото) укрите са им любимци , че избиват руснаци ?
21:55 28.05.2026
15 Да бе , да ! ;)
До коментар #9 от "Сингаманга":Какво ще направиш , като от 37 години сме турско - английска колония (вилает) ? А на същите (натото) ,укрите са им любимци , че избиват руснаци , а Западът иска да назначи свои олигарси , с които да заграбва богатствата на Русия ? ? ?
21:57 28.05.2026
21 дядо Ильо войвода
Приказка без край...
Коментиран от #23
22:13 28.05.2026
23 нннн
До коментар #21 от "дядо Ильо войвода":Можем да добавим генерал - пожарникаря, Академика и др.
22:19 28.05.2026
24 Айде бе
Бронетранспортьори, МТЛБ, танкове, гаубици Д-20, Д-30, самоходни гаубици Гвоздика, системи за залпов огън Град, ракетни системи Точка, системи Стрела, ракетни ПВО системи С-125, ракетни ПВО системи С-200, ракетни ПВО системи С-300, хеликоптери Ми-24, Ми-8, радиорелейни станции, станции РЕБ, стрелково оръжие, РПГ, снаряди, ракети, патрони и още каквото се сетите.
Всичко това замина за Украйна в стотици и хиляди бройки, благодарение на мафиотизираните евроатлантически продажни правителства до сега. Далавери за милиони и милиарди. Мръсните пари се връщаха обратно в България.
Тоя отпадък кого заблуждава, той е от съучастниците!
Коментиран от #39
22:19 28.05.2026
29 почват ни
Сигналите показват увеличаване на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.
"Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.
Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България", пише в изявление на дипломатическата мисия на страницата й във Фейсбук.
Вероятно и във връзка със случая около украинската групировка "КУБ", свързана с Олег Невзоров, и строителството в местността "Баба Алино" край Варна на огромен комплекс върху 100 декара площ, от посолството добавят, че "икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защи
Коментиран от #32, #33
22:38 28.05.2026
32 Ха,ха
До коментар #29 от "почват ни":А посолството като разни украинци вилнеят публикува ли нещо,неблагодарници, я им спирайте помощите на тия и къща от тика,навлеци неблагодарни.
Коментиран от #34
22:44 28.05.2026
33 .....
До коментар #29 от "почват ни":Не са си в къщи, не знам дали знаят ,на всичкото отгоре и нахални😂😂
22:45 28.05.2026
34 почват ни
До коментар #32 от "Ха,ха":абсолютно съгласен
Коментиран от #36
22:46 28.05.2026
36 .....
До коментар #34 от "почват ни":Да си ходят в къщи и да се почват, аман от тия махалите ти нагли.
22:47 28.05.2026
39 Компетентен
До коментар #24 от "Айде бе":Това старо оръжие беше годно само за вторични суровини и за музея.И кой ще борави с него-някое наркоманче или някой от маалата който не може да се подпише но кара Мерцедес?
Коментиран от #40
22:50 28.05.2026
40 Айде бе
До коментар #39 от "Компетентен":Това старо, но все още напълно годно оръжие напълни джобовете на българската управляваща мафия и резултатът го виждаме с незаконния град край Варна .
Освен това украинските боклуци си го ползват, а една част препродават на черния пазар на други терористи.
Схемата е за милиарди и тепърва ще излиза наяве. Затова се развяват украинските парцали по нашите институции, защото нашите евроатлантически отпадъци получават милиони обратно.
23:07 28.05.2026
