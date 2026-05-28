Димо Гяуров за незаконния град: Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са

28 Май, 2026 21:34 1 876 41

„Тези хора имаха офиси в пешеходните зони, рекламираха се по всички медии, че продават“, коментира още бившият шеф на Националната разузнавателна служба 

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Всички варненци знаеха какво се случва, така че едва ли институциите не са знаели. Това каза в “Интервюто на деня” по bTV бившият директор на Националната разузнавателна служба (НРС) ген. Димо Гяуров.

Остър политически спор избухна в Общинския съвет във Варна заради строителството в местността „Баба Алино“ край Варна. Става въпрос за огромен комплекс върху 100 декара площ с над 100 постройки, който изниква в период от 3 години. Повод за напрежението стана въпросът кой носи отговорност за започналото застрояване и дали институциите са съдействали за узаконяването му.

„Безобразието е грандиозно и според мен от намирането на решение на това, което се случва, ще зависи вярата на българина в правосъдието и въобще в институциите. Всички са виновни, всички са видели“, обясни той.

По думите му във Варна се е знаело, че се сече и строи. „Тези хора имаха офиси в пешеходните зони, рекламираха се по всички медии, че продават. Изключено е някой да не е знаел. Но според мен това не е най-важното в момента. Важно е да се предприемат стъпки от цялата държава, от всички институции, за да може да се реши проблемът“.

„Трябва да се предотврати унищожаването на документи и доказателства. От друга страна трябва да се обезпечат бъдещи вземания на общината и на държавата, тъй като ще струва колосални пари да бъдат премахнати тези строежи. Бих предложил и.ф. главен прокурор още утре да командирова цялото следствие там. Регионалният министър да се захване с ДНСК и РДНСК и моментално да се предприемат стъпки. Може би ще трябва да се водят и някакви дела, да се обезпечат всички активи на фирмата“, смята Гяуров.

Според него евентуално парламентът ще проучи ДАНС, но днес видяхме, че трудно ще се случват парламентарните разследващи комисии. „Знам със сигурност, че ДАНС е провела разследване през миналата година. И експулсирането е извършено на тази база. Какво се е случило след това, кой се е намесил - можем само да гадаем“.

„Премиерът Румен Радев го нарече въпрос, свързан с националната несигурност, защото вероятно става дума за мащабна схема, свързана с организирана престъпност. Може би става дума и за пране на пари. До момента никой не казва откъде са дошли тези средства. По мои груби сметки там са вложени не по-малко от 150 милиона евро“, обясни Гяуров.

Попитан дали възлага надежди на новата Комисия за противодействие на корупцията, която ще се възражда през Народното събрание, той сподели, че вижда едно повтаряне на досегашния закон. „Това, че различни институции предлагат хора, не значи, че те не са партийно обвързани или нямат някакви други зависимости. Така че не съм голям оптимист“.

Военната помощ, която България е предоставила на Украйна
Според него България не се е скъсала да предоставя военна помощ на Украйна. „Предоставихме едни изпочупени БРДМ-и, които не бяха в движение, бяха с блокирани двигатели и без никаква броня. Видяхме ги след ремонта в Украйна. Те нямат нищо общо с това, което бяха преди ние да ги подарим. От друга страна, всъщност Румен Радев вчера направи това, което очакваше част от неговия електорат. Той им каза: „България на първо място“. И аз правя аналогия с „Америка на първо място“, коментира той.

„От друга страна обаче, много внимателно слушах брифинга след срещата му с генералния секретар на НАТО и след срещата с Урсула фон дер Лайен. Аз мога да се подпиша под всяка негова дума“, заяви Гяуров.

По думите му самата Европа осъзнава, че трябва да има нови подходи. „Всъщност Румен Радев само потвърди това, което Европа иска да промени от няколко месеца насам“.

„Трябва да призная, че той до известна степен е прав, когато казва, че няма военно решение на конфликта. Войната в момента е в задънена улица. Никой не може да надмогне. Така или иначе нейният край ще бъде оформен на масата на дипломатическите преговори. Въпросът е кой с какви позиции отива там и каква подкрепа има. И е много важно украинската страна да има европейската подкрепа“, подчерта Гяуров.

„Доколкото ние сме дали налични въоръжения или боеприпаси, сме били компенсирани. Така че тук не става дума за някакви подаръци. Не сме се охарчили по отношение на помощта за Украйна“, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сериозно ли ?

    37 1 Отговор
    Щом си знаел , защо си мълчал тогава , бе , другарю ?

    21:36 28.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    29 3 Отговор
    Олеся Иласчук каза че Бойко Борисов и Шиши са подарили гората на укрите.

    Коментиран от #8

    21:37 28.05.2026

  • 3 Красимир Петров

    23 5 Отговор
    На кмета Коцев мястото му е в затвора.

    21:40 28.05.2026

  • 4 Разбрахте ли копейки

    5 23 Отговор
    Че не сме се охарчили по отношение на помощта за Украйна.

    21:41 28.05.2026

  • 5 БРАВО НА РАДЕВ

    26 1 Отговор
    ТО ТИКВАТА ПРЕЗ ПРА СЕТО ДО ПЕТРОХАНЦИ ,......ВСИЧКИ СА У ИГРАТА СЕГА СЕ ПРАВЯТ НА ОЩИПАНИ МОМИ

    21:46 28.05.2026

  • 6 Ддд

    21 3 Отговор
    Защо Коцев и онзи който го заместваше като кмет(сега депутат от ПП), докато беше в ареста не са вече с повдигнати обвинения, за корупция и отново в ареста?
    Има ли още наивни които вярват, че Коцев не е взел комисионна за строителството на сградите от украинците?

    21:46 28.05.2026

  • 7 Пич

    26 1 Отговор
    Е браво, Димо, браво !!! Точно ти така да издъниш твоите си паветници ?! Това обаче ще надмине Петрохан, и тук ще се установи точно кой какво е правил!!!

    21:46 28.05.2026

  • 8 Ддд

    17 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Как точно са им ги подарили, с нотаралилен акт или със стискане на ръцете?
    Писането на лъжи, по невинен ли прави измамника комисионер Б.Коцев?

    21:48 28.05.2026

  • 9 Сингаманга

    22 0 Отговор
    Всички знаели пък никой нищо не направил😂😂

    Коментиран от #14, #15

    21:49 28.05.2026

  • 10 Българин BG

    16 4 Отговор
    Всички варненци са треперали от турско-брюкселската власт в София . Всички варненци са знаели , че са роби на натото и Украинските им протежета . Това е евроатлантическа България !

    21:50 28.05.2026

  • 11 Цвете

    15 0 Отговор
    МНОГО ЛЕСНО МОГАТ ДА СТИГНАТ ДО " ПОКРОВИТЕЛИТЕ " НА НЕВЗОРОВ, ЛЕКО ДА ГО ПРИТИСНАТ .И Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ, ДЕЛЪТ ЛИ ПАРИТЕ С УКРАИНЕЦЪТ ? КОЙ Е ПОДПИСАЛ В ОБЩИНАТА СТАРТА ЗА ТОЗИ МАЛЪК " ГРАД "? Е ,ЯВНО КОРУПЦИЯТА НЕ Е ПРЕСТАНАЛА ,А Е ОБХВАНАЛА ЯКО ДЪРЖАВАТА НИ. РАДЕВ ОБЕЩА, ЧЕ ЩЕ БОРИ МАФИЯТА, ДА ГО ВИДИМ НАГЛЕДНО ,КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ?!

    21:51 28.05.2026

  • 12 Сатана Z

    17 1 Отговор
    Това не е просто град от 114 блока ,а Украински анклав

    21:51 28.05.2026

  • 13 Амиии

    13 0 Отговор
    Биз бизе с Дебелите на кви се правите? Без благословията на тиквенопрасешката мафия това няма, как да се случи!

    21:54 28.05.2026

  • 14 Да бе , да !

    10 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сингаманга":

    Какво ще направиш , като от 37 години сме турско - английска колония ( вилает ) ? А на същите (натото) укрите са им любимци , че избиват руснаци ?

    21:55 28.05.2026

  • 15 Да бе , да ! ;)

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сингаманга":

    Какво ще направиш , като от 37 години сме турско - английска колония (вилает) ? А на същите (натото) ,укрите са им любимци , че избиват руснаци , а Западът иска да назначи свои олигарси , с които да заграбва богатствата на Русия ? ? ?

    21:57 28.05.2026

  • 16 Колко ли

    14 0 Отговор
    "държавници" са получили къщички, или апартаменти в комплекса?

    22:03 28.05.2026

  • 17 наблюдател

    13 1 Отговор
    Момчето 100% е намесено ,нали получи орден ли беше , значка ли , медал от посланичката на Украйна

    22:08 28.05.2026

  • 18 нннн

    10 0 Отговор
    Вижте какви чудеса прави политиката в България! Това е единственият в историята редник - генерал. Как да не потърсиш мнението му!

    22:11 28.05.2026

  • 19 между редовете

    1 9 Отговор
    Божидар коцев е руски агент, подпомагал незаконната дейност на украинския гражданин от русси произход. Руснаците ни крадат земята и ще направят втори Крим ако не ги спрем. Всимки руски агенти в ПП трябва да бъдат изобличени.

    22:11 28.05.2026

  • 20 ?????

    4 2 Отговор
    Димо спомена ли за фериботната връзка Грузия България контролирана от кгб,оня с понтийското име гражданин ли е на руската федерация или да

    22:12 28.05.2026

  • 21 дядо Ильо войвода

    8 0 Отговор
    Като ги подредиш този "генерал" и онзи, най-мъничкия "генерал", като им прегледаш биографиите, можеш да си обясниш защо ни е такова положението от 30г. и до днес.
    Приказка без край...

    Коментиран от #23

    22:13 28.05.2026

  • 22 Про них

    8 0 Отговор
    Киев не е построен за два дни, Бабанино, също. Варна се управлява предимно от гербаджии и от затворници. Не е случайно, че там се появяват цели градчета в защитени територии, това е вилает на мафията.

    22:17 28.05.2026

  • 23 нннн

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "дядо Ильо войвода":

    Можем да добавим генерал - пожарникаря, Академика и др.

    22:19 28.05.2026

  • 24 Айде бе

    9 2 Отговор
    Много лъжеш бе боклук!

    Бронетранспортьори, МТЛБ, танкове, гаубици Д-20, Д-30, самоходни гаубици Гвоздика, системи за залпов огън Град, ракетни системи Точка, системи Стрела, ракетни ПВО системи С-125, ракетни ПВО системи С-200, ракетни ПВО системи С-300, хеликоптери Ми-24, Ми-8, радиорелейни станции, станции РЕБ, стрелково оръжие, РПГ, снаряди, ракети, патрони и още каквото се сетите.
    Всичко това замина за Украйна в стотици и хиляди бройки, благодарение на мафиотизираните евроатлантически продажни правителства до сега. Далавери за милиони и милиарди. Мръсните пари се връщаха обратно в България.

    Тоя отпадък кого заблуждава, той е от съучастниците!

    Коментиран от #39

    22:19 28.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 България е градината,

    6 0 Отговор
    В която плевели от цял свят избуяват на воля - аферисти и далавераджии от укрия, израел, кавказките републики, арабските страни, Турция и от къде ли още не, се чувстват у нас като риби във вода - тук всичко може и нищо не се преследва, стига да можеш да си платиш!!! Пълно оадение и деградация!

    22:23 28.05.2026

  • 27 🦁ЩЩД🦁

    6 1 Отговор
    Гюров,не се прави на ощипана мома и ти си ЕА.Какво тук значат 50 блока ? Ако от такива като тебе зависеше и военни бази на Украйна щяха да се построят.Замълчи,ти който си легна редник и се събуди генерал.

    22:27 28.05.2026

  • 28 Цвете

    2 0 Отговор
    МНОГО ЛЕСНО МОГАТ ДА СТИГНАТ ДО " ПОКРОВИТЕЛИТЕ " НА НЕВЗОРОВ, ЛЕКО ДА ГО ПРИТИСНАТ .И Е ВАЖНО ДА СЕ ЗНАЕ, ДЕЛЪТ ЛИ ПАРИТЕ С УКРАИНЕЦЪТ ? КОЙ Е ПОДПИСАЛ В ОБЩИНАТА СТАРТА ЗА ТОЗИ МАЛЪК " ГРАД "? Е ,ЯВНО КОРУПЦИЯТА НЕ Е ПРЕСТАНАЛА ,А Е ОБХВАНАЛА ЯКО ДЪРЖАВАТА НИ. РАДЕВ ОБЕЩА, ЧЕ ЩЕ БОРИ МАФИЯТА, ДА ГО ВИДИМ НАГЛЕДНО ,КАК ЩЕ СЕ СЛУЧИ?!

    22:37 28.05.2026

    22:37 28.05.2026

  • 29 почват ни

    2 0 Отговор
    Посолството на Украйна с тревога отбелязва увеличаването на случаите на използване на реч на омразата и ксенофобия срещу граждани на Украйна, пребиваващи в Република България временно, постоянно или със статут на временна закрила на Европейския Съюз. Това пишат от посолството на Украйна у нас, като се позовават на зачестили сигнали от граждани и представители на неправителствения сектор.

    Сигналите показват увеличаване на случаите на нарушения на човешките права срещу украинци, манипулиране с информация, публикуване на манипулативни изявления, ксенофобски призиви срещу украинците и украинската общност като цяло.

    "Всичко това създава нездравословна и опасна среда, която може да доведе до опасна ескалация. Системната антиукраинска реторика от страна на определени политически сили представлява заплаха за живота и сигурността на украинските граждани.

    Призоваваме официалните власти, правозащитните организации и лидерите на общественото мнение да осъдят опасното и безпочвено подбуждане към омраза срещу украинците в България", пише в изявление на дипломатическата мисия на страницата й във Фейсбук.

    Вероятно и във връзка със случая около украинската групировка "КУБ", свързана с Олег Невзоров, и строителството в местността "Баба Алино" край Варна на огромен комплекс върху 100 декара площ, от посолството добавят, че "икономическото сътрудничество между Украйна и Република България се основава на действащите междуправителствени споразумения за взаимна защи

    Коментиран от #32, #33

    22:38 28.05.2026

  • 30 Дънкана

    2 0 Отговор
    тия дребните риби ще операт пишкиря, баш мафията ще си продължим грабежа , плаща ме си на когото трябва

    22:39 28.05.2026

  • 31 Яли, спали и са се събудили и кой

    2 0 Отговор
    ми Арс в Гащите?🤣🇧🇬

    22:41 28.05.2026

  • 32 Ха,ха

    3 0 Отговор

    До коментар #29 от "почват ни":

    А посолството като разни украинци вилнеят публикува ли нещо,неблагодарници, я им спирайте помощите на тия и къща от тука,навлеци неблагодарни.

    Коментиран от #34

    22:44 28.05.2026

  • 33 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "почват ни":

    Не са си в къщи, не знам дали знаят ,на всичкото отгоре и нахални😂😂

    22:45 28.05.2026

  • 34 почват ни

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Ха,ха":

    абсолютно съгласен

    Коментиран от #36

    22:46 28.05.2026

  • 35 Поет коко

    4 0 Отговор
    О,Варна, град на измамници!

    22:46 28.05.2026

  • 36 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "почват ни":

    Да си ходят в къщи и да се почват, аман от тия махалите ти нагли.

    22:47 28.05.2026

  • 37 .....

    2 0 Отговор
    Мадяр кво вика за унгарците в Западна буферайна?

    22:48 28.05.2026

  • 38 хмм

    0 0 Отговор
    Някога можеше да се узаконяват незаконни строежи, но не знам след коя поправка на ЗУТ процедурата бе премахната. За да не се дават “колосални пари” за разрушаването, това незаконно село можеше да се придобие от държавата и да се настанят там част от украинските бежанци, които са по разни хотели и почивни бази.🤔

    22:49 28.05.2026

  • 39 Компетентен

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Айде бе":

    Това старо оръжие беше годно само за вторични суровини и за музея.И кой ще борави с него-някое наркоманче или някой от маалата който не може да се подпише но кара Мерцедес?

    Коментиран от #40

    22:50 28.05.2026

  • 40 Айде бе

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Компетентен":

    Това старо, но все още напълно годно оръжие напълни джобовете на българската управляваща мафия и резултатът го виждаме с незаконния град край Варна .
    Освен това украинските боклуци си го ползват, а една част препродават на черния пазар на други терористи.
    Схемата е за милиарди и тепърва ще излиза наяве. Затова се развяват украинските парцали по нашите институции, защото нашите евроатлантически отпадъци получават милиони обратно.

    23:07 28.05.2026

  • 41 Никой не може да провери

    0 0 Отговор
    Какво точно сме дали и взели. Стига ни баламосва, разузнавач в пенсия. Били знаели всички във Варна и си траели.Ами явно е, че хората са се предали. Нямат никакви съпротивителни сили пред незаконните действия и измамите.

    23:12 28.05.2026

