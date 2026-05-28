САЩ и Иран обсъждат удължаване на примирието на фона на нови военни удари

28 Май, 2026 21:26 326 3

Медийни информации за временно споразумение и засилено напрежение в Близкия изток

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Съединените щати и Иран са постигнали принципно съгласие за продължаване на примирието, което предстои да бъде одобрено от президента Доналд Тръмп, съобщава „Аксиос“. Това развитие идва след като Иран атакува американска въздушна база в Кувейт в отговор на американски удари срещу ирански цели, цитирана от БТА.

Според изданието двете страни са се договорили за меморандум за разбирателство, който предвижда удължаване на примирието с още 60 дни и започване на преговори по ядрената програма на Иран. Споразумението обаче все още очаква окончателно одобрение.

След публикацията на новината цените на петрола са се понижили, отразявайки промяна в пазарните очаквания.

Междувременно, последните военни действия подчертават крехкия характер на ситуацията. Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са унищожили пет ирански щурмови дрона и са нанесли удар по наземна станция за управление на безпилотни апарати в Бандар Абас, която е била подготвяна за ново изстрелване. Кувейтските сили също са прехванали балистична ракета, насочена към територията на емирството, където се намира голяма американска база.

От американска страна действията са определени като „премерени и отбранителни“, с цел да не се застраши примирието.

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е извършил удари срещу американската база в отговор на по-ранна атака и предупреди, че нови подобни действия ще доведат до „по-решителен отговор“, съобщава агенция Тасним.

Кувейт осъди нападението и призова Иран да прекрати ескалацията на напрежението.

В същото време Пакистан, който изпълнява посредническа роля, обяви предстояща среща между външния си министър Исхак Дар и американския държавен секретар Марко Рубио във Вашингтон, без да разкрива подробности за дневния ред.

На регионално ниво Израел съобщи за нови удари срещу инфраструктура на подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“ в южния град Тир и за атака в столицата Бейрут, на фона на продължаващото напрежение в Ливан.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    1 1 Отговор
    Явно кукуто Тръмп си мисли че Иранците ще клекнат.

    21:28 28.05.2026

  • 2 Пич

    0 1 Отговор
    Дони ще протака до септември, когато са му обещали да му направят десетина ракети!!! И ще пуца кат кум на сватба- един пълнител, и после бега защото сватбарите ще му правят главата комби...

    21:29 28.05.2026

  • 3 ?????

    2 1 Отговор
    Мда.
    Аятоласите се оказаха с железни топки.
    Нещо рядко срещано в днешно време.

    21:36 28.05.2026

