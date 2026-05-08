Локомотив Пловдив триумфира над Арда и затвърди амбициите си за Европа

8 Май, 2026 19:30 480 2

  • локомотив пловдив-
  • арда-
  • плейофите-
  • първа лига-
  • бг футбол

Трети пореден неуспех за тима от Кърджали

Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив надделя с 2:0 над гостуващия Арда в третия кръг от плейофите на Първа лига. С този успех пловдивчани удължиха негативната серия на кърджалийци, които вече три поредни срещи не познават вкуса на победата.

След равностойно първо полувреме, домакините излязоха напред в резултата в 55-ата минута. Холандският нападател Жоел Цвартс демонстрира отлична визия за играта и асистира на Севи Идриз, който хладнокръвно реализира за 1:0.

Седем минути по-късно Патрик Луан от Арда получи директен червен картон за опасно влизане, оставяйки отбора си с човек по-малко.

В 81-ата минута Жоел Цвартс окончателно сложи точка на спора, след като се разписа и оформи крайното 2:0, с което Локомотив Пловдив заслужено прибра трите точки.

С този ценен успех "смърфовете" запазиха петото място във временното класиране с актив от 52 точки, което към момента им осигурява участие в квалификациите за Лигата на конференциите. Черно море, който е непосредствено след тях с 48 точки и мач по-малко, ще се опита да навакса изоставането си в предстоящото домакинство срещу Ботев Пловдив. Арда остава на седма позиция с 45 точки и ще трябва да търси нови възможности за реванш в следващите кръгове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Националист

    0 0 Отговор
    Жалко че ще си продадат отново нападателя за без пари на Левски

    19:40 08.05.2026

  • 2 Петър

    0 1 Отговор
    Добре де, в публикацията пише, че това е трети пореден успех за тима от Кърджали, а Арда(Кърджали) са загубили с 2 на 0, на кое да вярвам сега?

    19:43 08.05.2026

