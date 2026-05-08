Локомотив Пловдив триумфира над Арда и затвърди амбициите си за Европа

Локомотив Пловдив надделя с 2:0 над гостуващия Арда в третия кръг от плейофите на Първа лига. С този успех пловдивчани удължиха негативната серия на кърджалийци, които вече три поредни срещи не познават вкуса на победата.

След равностойно първо полувреме, домакините излязоха напред в резултата в 55-ата минута. Холандският нападател Жоел Цвартс демонстрира отлична визия за играта и асистира на Севи Идриз, който хладнокръвно реализира за 1:0.

Седем минути по-късно Патрик Луан от Арда получи директен червен картон за опасно влизане, оставяйки отбора си с човек по-малко.

В 81-ата минута Жоел Цвартс окончателно сложи точка на спора, след като се разписа и оформи крайното 2:0, с което Локомотив Пловдив заслужено прибра трите точки.

С този ценен успех "смърфовете" запазиха петото място във временното класиране с актив от 52 точки, което към момента им осигурява участие в квалификациите за Лигата на конференциите. Черно море, който е непосредствено след тях с 48 точки и мач по-малко, ще се опита да навакса изоставането си в предстоящото домакинство срещу Ботев Пловдив. Арда остава на седма позиция с 45 точки и ще трябва да търси нови възможности за реванш в следващите кръгове.