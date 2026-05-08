Божидар Саръбоюков се присъедини към мениджърския екип на Николай Жейнов

Българският лекоатлетически ас Божидар Саръбоюков направи важна крачка в професионалното си развитие, като официално стана част от престижната мениджърска агенция Global Management Agency. Компанията, ръководена от Николай Жейнов – добре познато име в спортните среди и мениджър на световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, обяви новината с гордост.

"Един от най-големите таланти в българската лека атлетика, европейски шампион и олимпийски участник, Божидар вече е част от нашето семейство. Със своите впечатляващи резултати, многостранен талант и огромен потенциал, той е едно от най-ярките имена на новото поколение български спортисти. За нас е чест да работим заедно и да бъдем част от следващите големи успехи в неговата кариера", споделиха от агенцията.

Присъединяването на Божидар към Global Management Agency бележи началото на нов етап в неговата спортна кариера. Екипът на Жейнов изрази увереност, че съвместната им работа ще донесе още по-големи успехи и ще затвърди позициите на Саръбоюков като един от най-обещаващите атлети на България.