Божидар Саръбоюков се присъедини към мениджърския екип на Николай Жейнов

8 Май, 2026 22:44 510 1

  • божидар саръбоюков-
  • мениджърска агенция-
  • global management agency-
  • николай жейнов-
  • спортните среди-
  • мениджър-
  • карлос насар-
  • лека атлетика

Младата звезда на българската лека атлетика влиза в семейството на Global Management Agency

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският лекоатлетически ас Божидар Саръбоюков направи важна крачка в професионалното си развитие, като официално стана част от престижната мениджърска агенция Global Management Agency. Компанията, ръководена от Николай Жейнов – добре познато име в спортните среди и мениджър на световния шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, обяви новината с гордост.

"Един от най-големите таланти в българската лека атлетика, европейски шампион и олимпийски участник, Божидар вече е част от нашето семейство. Със своите впечатляващи резултати, многостранен талант и огромен потенциал, той е едно от най-ярките имена на новото поколение български спортисти. За нас е чест да работим заедно и да бъдем част от следващите големи успехи в неговата кариера", споделиха от агенцията.

Присъединяването на Божидар към Global Management Agency бележи началото на нов етап в неговата спортна кариера. Екипът на Жейнов изрази увереност, че съвместната им работа ще донесе още по-големи успехи и ще затвърди позициите на Саръбоюков като един от най-обещаващите атлети на България.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    0 0 Отговор
    Веднага се записваме!

    22:58 08.05.2026

