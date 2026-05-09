Треньорът на Монтана: Ако победим, продължаваме да сме в играта

9 Май, 2026 10:59 509 0

  • атанас атанасов-
  • монтана-
  • футбол-
  • локомотив софия

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Монтана приема Локомотив София в първия си от общо четири финала по пътя към оцеляването в efbet Лига. Срещата от 34-ия кръг на шампионата започва в 13:45 часа и ще се състои на стадион „Огоста“.

След пропуснатия успех над Берое в миналия кръг остава огорчението от загубените 2 точки, с които отборът можеше да е само на 4 от мястото, даващо право на участие в бараж за спасение.

Все пак Монтана отново показа едно добро лице и отбеляза два гола като гост, което не беше правил цял сезон.

Добрата новина в лагера на „сините“ е завръщането на Филип Ежике в групата.

„Всеки мач оттук нататък ще е тежък. Този просто е първият. Разбира се, че трябва да вземем победата на всяка цена. Ако победим, продължаваме да сме в играта. Разбира се, зависим и от резултатите на другите отбори“, заяви старши треньорът на тима Атанас Атанасов.


