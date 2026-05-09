Ал Хилал спечели Купата на Саудитска Арабия

Тео Ернандес от Ал Хилал вкара гол в добавеното време на първата част, като отборът му се съвзе и победи Ал Холуд с 2:1 във финала за Купата на Саудитската Арабия в петък, носейки на треньора Симоне Индзаги първия му трофей с клуба, съобщи Ройтерс.

Ал Холуд поведе рано в мача благодарение на Рамиро Енрике, като аржентинският нападател вкара от близко разстояние в четвъртата минута, след като заобиколи вратаря Ясин Буну. Ал Хилал изравни резултата точно преди почивката, когато Насер Ал-Даусари отбеляза в 42-рата минута, преди Ернандес да бъде на точното място на далечната греда малко по-късно, за да помогне за обрата.

Отборът на Симоне Индзаги сега отново се фокусира върху Саудитската професионална лига, където е на пет точки зад лидера Ал Насър преди срещата между двата тима във вторник, като Ал Хилал има мач по-малко от съперника си.