Новини
Спорт »
Други спортове »
Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне и приветства Джирото в София

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне и приветства Джирото в София

10 Май, 2026 17:09 758 21

  • велошествие-
  • спорт-
  • giro d'italia-
  • софия-
  • джиро д'италия

Участниците във Велошествието се събраха за да подкрепят отново каузата "За по-чист въздух" в София

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне и приветства Джирото в София - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Многохилядно Велошествие под името "София кара Giro" стартира за да посрещне и приветства преминаващата през София колоездачна Обиколка на Италия. Столична община и Фондация "София - европейска столица на спорта" организираха поредния спортен празник като част от множеството събития, съпътстващи пристигането на Giro d'Italia в България. Участниците във Велошествието се събраха за да подкрепят отново каузата "За по-чист въздух" в София и за да приветстват финиширащите в българската столица асове на професионалното колоездене, които завършват своя трети етап от Обиколката на Италия по жълтите павета на площад "Народно събрание".

Стартът на "София кара Giro" бе даден точно в 14.00 ч. от кмета на кмета на столицата Васил Терзиев. "Подобни велошествия имат за цел да насърчат масовото участие, активния и здравословен начин на живот, както и екологичното придвижване в градска среда. Събитието е и символичен жест на подкрепа към едно от най-значимите спортни домакинства в историята на страната - финала на етап от Giro d'Italia в София," подчертават организаторите, като изтъкват, че сред най-важните приоритети на градската управа са постоянните усилия за по-зелен, по-спортен и екологично чист град.

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне и приветства Джирото в София

Непосредствено преди началото присъстващите аплодираха Несломимия Виктор Асенов. Единственият незрящ ултраатлет в България предприе ново голямо предизвикателство с опита си да кара самостоятелно колело в продължение на 7 км от Метростанция "Цариградско шосе" до Орлов мост, след което да се включи в шествието с тандемен велосипед.

Веднага след старта огромната вълна от участници заля южното платно на Цариградско шосе. Колоната се източваше в продължение на 22 минути и се разстла до Метростанция "Цариградско шосе" след което пое по обратния маршрут към Орлов мост. По цялото протежение на булеварда се оформи един многохиляден спортен празник с много настроение и усмивки, а участниците следяха на огромни екрани приближаването на Джирото в етапа от Пловдив през Боровец към София. По-късно през деня, група водени от кмета Терзиев елитни колоездачи от близкото минало ще предприеме кратко шествие от Орлов мост до финала на етапа на площад "Народно събрание", а сред очакваните на старт са легендарни световни асове са олимпийските шампиони Олаф Лудвиг (Гер), Брадли Уигинс (Вбр) и Марио Кумер (Гер), прочутият Джамолидин Абдужапаров (Узб), както и българските звезди в този спорт Ненчо Стайков, Христо Зайков, Николай Михайлов и др.

Многохилядно Велошествие стартира за да посрещне и приветства Джирото в София

Кулминацията ще настъпи когато желязната колона се зададе откъм Горубляне и стъпи на северното платно от Цариградско шосе, където ще бъде посрещната и приветствана по цялото протежение от хилядното множество от шествието с велосипеди. В продължение на километри - от Метростанция "Цариградско шосе" чак до финалната арка на площад "Народно събрание" най-добрите колоездачи на планетата ще получават мощна подкрепа. На жълтите павета професионалисти и любители ще се слеят в колоритно множество в търсене на снимки, автографи и селфита за спомен от един незабравим празник на движението, спорта и градската енергия.

Целта на Велошествието е да призове хората при възможност да слязат от автомобилите, събитието популяризира колелата като алтернатива на автомобилите и пушеците в градска среда. Велосипедите са отлична възможност, а чистият въздух зависи от всеки един от нас. В програмата на "София - европейска столица на спорта" за тази година са заложени още над 20 колоездачни събития и активности.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    10 6 Отговор
    джиро не знам какво значи някой да пусне превод че уж медия е българска ама явно авторчето си е неграмотно

    Коментиран от #7, #15

    17:11 10.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    21 8 Отговор
    София Прайд подрани тази година.

    Коментиран от #8

    17:13 10.05.2026

  • 3 Циганин

    4 5 Отговор
    Ивайло Борисов мургав и черен като циганин миризлив.

    Всъщност българин е циганин (с) Радой Ралин

    17:14 10.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Айше

    2 0 Отговор
    Жиро е пич! Едно кръгче и за мен, ако може, че все още не съм сигурна логото какво значи :)

    17:22 10.05.2026

  • 6 Безсрамници

    6 1 Отговор
    Безполезни.

    17:25 10.05.2026

  • 7 Селянинът с колелото

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Чакай ти ,,превеждане" от сайт,който е изтъпанил английския флаг пред името си...
    Това са фактите...уви.

    17:25 10.05.2026

  • 8 Селянинът без колело

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Така е...
    Много педалисти с розови екипи и техни последователи...

    17:28 10.05.2026

  • 9 каузата "За по-чист въздух" в София

    4 3 Отговор
    и стана ли по чист
    с розовите килоти

    17:31 10.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 стоян георгиев

    9 4 Отговор
    Розови амбреажи въртят пе дали! ТерзиевДС като виден амбреаж е най-отпред!

    17:34 10.05.2026

  • 14 Гост№4442

    3 2 Отговор
    На всяко колело по три педала

    17:48 10.05.2026

  • 15 Кара Гюро

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    И аз бях там , и аз карах.

    17:49 10.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Бай Онзи

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "...":

    Що, не можа да пренесеш дебелия си гз без помощта на тенекиите си ли?

    Коментиран от #20

    18:02 10.05.2026

  • 18 БайБоцимир

    2 1 Отговор
    Поздравления за всички хора излезли с велосипед или пеша в този слънчев неделен ден! Истински празник и страхотна публика в България! Можем да се гордеем!

    18:14 10.05.2026

  • 19 Къде е

    0 0 Отговор
    Българският атбор по колоездене?

    18:42 10.05.2026

  • 20 ...

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Бай Онзи":

    цъ, бях при майка ти

    18:45 10.05.2026

  • 21 Буха ха

    0 0 Отговор
    Брей, в София е пълно с колерасти

    18:53 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове