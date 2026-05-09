Специя и Петко Христов изпаднаха, Монца с Антов на бараж за Серия А

9 Май, 2026 15:30 423 0

Специя завършва кампанията на предпоследното 19-о място с 35 точки.

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg


Специя на Петко Христов официално изпадна от Серия Б. Това стана след равенство 1:1 при гостуването на Пескара в мач от последния кръг на първенството.

Българският национал започна като титуляр за своя отбор и остана на терена през целия двубой. Домакините поведоха с гол на Давиде Фараони в 10-ата минута. Габриеле Артистико изравни резултата в 73-ата минута.

Валентин Антов записа първи мач през сезона при равенството 2:2 на неговия Монца у дома срещу Емполи. Защитникът влезе в игра в 86-ата минута на мястото на Самуеле Бириндели.

Емполи поведе с гол на Стивен Шпенди в 1-ата минута. Малко преди половин час игра Андреа Петаня изравни. Филипо Дели Кари направи пълен обрат за домакините в 65-ата минута. Гостите стигнаха до изравнителен гол в добавеното време на мача чрез Шпенди.

Монца завърши редовния сезон на трето място и ще играе плейофи за промоция в Серия А.

Към вече осигурилия си участие в елита Венеция се присъедини и Фрозиноне след победа с 5:0 над Мантова.


