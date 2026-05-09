Реал Мадрид и Моуриньо се разбраха, твърди AS

9 Май, 2026 13:01 833 3

Реал Мадрид и Моуриньо се разбраха, твърди AS - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид е постигнало споразумение с Жозе Моуриньо, съобщава AS. Португалецът се превърна в основен фаворит за нов треньор на "белите" от лятото.

Шефовете на испанския гранд виждат в лицето на Специалния единствения вариант, който може да възстанови хармонията в отбора, която е тотално разбита. В момента в съблекалнята цари анархия, а през тази седмица Федерико Валверде и Орелиен Чуамени дори се сбиха.

Реал Мадрид ще завърши втори пореден сезон без трофей, а Моуриньо ще има за задача да промени това.


В момента 63-годишния португалец е начело на Бенфика. Договорът му с "орлите" е за още една година, като най-вероятно "белите" ще платят неустойка за прекратяването му.

За Моуриньо това ще бъде втори престой на "Бернабеу". Той води отбора между 2010 и 2013 година.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христина

    2 3 Отговор
    Любим отбор! Любим треньор! Яко!!!

    13:33 09.05.2026

  • 2 Ханк

    3 4 Отговор
    Отвратителен клуб , издухан треньор …. Комбинация за смях ……

    13:37 09.05.2026

  • 3 Тиква

    2 0 Отговор
    Противен треньор и също,обора, заслужават един друг.

    14:17 09.05.2026

