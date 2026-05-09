Реал Мадрид и Моуриньо се разбраха, твърди AS

Ръководството на Реал Мадрид е постигнало споразумение с Жозе Моуриньо, съобщава AS. Португалецът се превърна в основен фаворит за нов треньор на "белите" от лятото.

Шефовете на испанския гранд виждат в лицето на Специалния единствения вариант, който може да възстанови хармонията в отбора, която е тотално разбита. В момента в съблекалнята цари анархия, а през тази седмица Федерико Валверде и Орелиен Чуамени дори се сбиха.

Реал Мадрид ще завърши втори пореден сезон без трофей, а Моуриньо ще има за задача да промени това.



В момента 63-годишния португалец е начело на Бенфика. Договорът му с "орлите" е за още една година, като най-вероятно "белите" ще платят неустойка за прекратяването му.

За Моуриньо това ще бъде втори престой на "Бернабеу". Той води отбора между 2010 и 2013 година.

🚨 BREAKING: Agreement in principle REACHED between José Mourinho & Real Madrid. @diarioas pic.twitter.com/RSyNfuceZ2 — Madrid Zone (@theMadridZone) May 9, 2026