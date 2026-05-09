Ливърпул и Челси не се победиха, освирквания от "Анфийлд" към Слот

9 Май, 2026 17:03 534 0

  • ливърпул-
  • футбол-
  • челси-
  • висша лига

Двата тима завършиха 1:1

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Челси завършиха 1:1 на "Анфийлд" в двубой от 36-ия кръг на Премиър лийг. Така мърсисайдци пропуснаха да направят голямата крачка към това още в този кръг да си гарантират участието в Шампионската лига през следващия сезон. Лондончани пък прекъснаха ужасната си серия от шест поредни загуби в първенството, но също не увеличиха шансовете си за шестото място, което ще даде право на участие в най-престижния турнир на УЕФА, при положение че Астън Вила завърши в топ 5 и спечели Лига Европа. Взе пак тези шансове остават.

Райън Гравенберх даде аванс на домакините още в шестата минута, след което Ливърпул пропусна да увеличи преднината си, като най-чистата възможност за това бе пропусната от Ван Дайк. След 30-ата минута Челси пое контрола и изравни чрез Енцо Фернандес (35'). До почивката аржентинецът пропусна да направи пълен обрат. През второто полувреме по един гол в двете врати бе отменен заради засади. След това Ливърпул имаше предимство и домакините на два пъти удариха греди, но така и не успяха да стигнат до победата. Публиката на "Анфийлд" пък показа, че има все по-малко доверие към Арне Слот, който веднъж бе освиркан през второто полувреме, след като реши да замени Рио Нгумоа, а след това същото се случи и след последния съдийски сигнал.

Ливърпул започна по-активно и още в шеста минута взе преднина в резултата. Собослай изпълни пряк свободен удар, след който топката срещна стената, след което Керкез стигна до нея и продължи вляво към Нгумоа. Тийнеджърът "събра" двама противникови играчи, след което пусна към Гравенберх на границата на наказателното поле. Нидерландецът нанесе много хубав удар, а Йоргенсен не стигна до топката - 1:0.

Челси организира добра атака в осмата минута. Кукурея центрира към далечната греда, където намери Густо, който опита да върне, но Ван Дайк и Конате се справиха.

В 11-ата минута Ливърпул пропусна голяма възможност да удвои. Ван Дайк бе изпуснат на далечната греда и стигна до топката след дълбоко центриране на Собослай. Капитанът обаче не успя да намери рамката на вратата и ударът му премина над напречната греда.

Челси имаше своя шанс в 20-ата минута, когато Палмър добре изведе Педро, който излезе очи с Мамардашвили. Стражът много бързо напредна и се справи с опасността.

Подобрението в играта на Челси ставаше все по-видимо. В 30-ата минута Кукурея се измъкна зад гърба на Ибрахима Конате след подаване на Кайседо. Испанецът овладя с гърди, но не успя да нанесе удар и Мамардашвили улови.

В 35-ата минута Челси закономерно изравни резултата, макар и това да се случи по странен начин. Енцо Фернандес изпълни свободен удар, като идеята му бе да намери в наказателното поле Уесли Фофана. Последният бе оставен непокрит и посегна към топката, но не успя да играе с нея. Това заблуди Мамардавшили и кълбото се озова във вратата му.

Челси продължи да играе по-добре в края на полувремето и в 38-ата минута гостите бяха близо до пълен обрат. Поредният извеждаш пас на Кайседо бе проспан от защитата на Ливърпул и Енцо Фернандес излезе сам срещу Мамардашвили. Грузинецът обаче спаси.

Челси започна по-добре и второто полувреме и в 49-ата минута Палмър помисли, че е направил пълен обрат след поредното неориентирано действие на защитата на Ливърпул. ВАР обаче спаси домакините, тъй като преди попадението Кукурея бе в засада.

Малко след това мърсисайдци организираха добра атака благодарение на скоростта на Нгумоа. Гакпо обаче провали нападението и изкара топката в аут. Малко след това Фримпонг получи от Гравенберх, но стреля право в Йоргенсен.

В 58-ата минута гол на Ливърпул, реализиран от Къртис Джоунс, също бе отменен заради засада. В нередовна позиция бе Гакпо.

Мърсисайдци вдигнаха темпото. В 59-ата минута Собослай стреля много добре, но Йоргенсен реагира чудесно и изби. Преди това домакините имаха известни претенции за дузпа, тъй като при подаването на Фримпонг топката се отклони от ръката на Хато. Бранителят обаче бе на земята, а това бе опорната му ръка, така че нямаше как да бъде отсъдено нарушение.

В 66-ата минута Арне Слот реши да замени Нгумоа, за да пусне Исак. Феновете на "Анфийлд" приеха това решение с освирквания и скандирания в подкрепа на тийнейджъра. Всички очакваха замененият играч на бъде Гакпо, който бе напълно безполезен до момента.

Собослай нанесе много силен удар от границата на наказателното поле пет минути по-късно, но топката срещна дясната греда на вратата на Йоргенсен.

В 76-ата минута Жоао Педро направи добър индивидуален пробив отляво, задържа между няколко играчи в червено, в но в крайна сметка стреля в страни от целта. Веднага след това Слот направи двойна смяна, като пусна Джо Гомес и Федерико Киеза на местата на Конате и Гакпо.

Гредата спаси Челси за втори път в 79-ата минута, когато Ван Дайк засече с глава центриране от корнер, но топката разтресе напречната греда. Тук капитанът на Ливърпул, който бе задържан от Кайседо, поиска дузпа, но тези му претенции не бяха уважени.

В 89-ата минута Педро падна в наказателното поле след единоборство с Фримпонг. ВАР прегледа ситуацията за евентуална дузпа, но такава не бе отсъдена.

Така този двубой завърши при равен резултат, което не бе прието никак добре от феновете на "Анфийлд".


