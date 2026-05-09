Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф)

Монтана и Локомотив (София) завършиха 2:2 в двубой от 34-ия кръг на Втора лига. Двата тима изиграха интересен мач на стадион “Огоста”, като домакините определено могат да съжаляват, след като водеха 2:0 през първото полувреме, но допуснаха частичен обрат. През първото полувреме Монтана беше господар на терена и за 24 минути вкара два гола, дело на Умаро Балде (14’) и Иван Коконов (23’). След това обаче Локо взе инициативата и през втората част успя да изравни. Адил Тауи вкара прекрасен гол от дистанция (63’), а в края Георги Минчев донесе точката на своя тим (86’).

По този начин Монтана остава на последната позиция с 23 точки. Въпреки че няма загуба от началото на плейофите, отборът на Атанас Атанасов е все по-близо до Втора лига, тъй като до края остават три кръг, а тимът е на пет точки от баражното пето място. Локо от своя страна е трети с 43 пункта и си гарантира спасението.

Домакините започнаха доста настойчиво и още в първите минути създадоха няколко опасни положения. В 5-ата Давид Сиера проби отдясно и подаде по земя към Коконов. Александър Любенов обаче внимаваше и спаси удара на халфа.

В 14-ата минута прекрасна атака на Монтана доведе до гол. Александър Тодоров проби отляво, комбинира с Балде и остана срещу Любенов. Вместо да стреля от малък ъгъл обаче, нападателят върна към Умаро Балде, който на опразнената врата не сбърка и откри за 1:0.

Малко по-късно Борис Димитров стреля опасно по диагонала, но вратарят на Локо се намеси и изби. Добрата игра на Монтана продължи и в 23-ата минута резултатът стана 2:0.

Борис Димитров остана на стрелкова позиция отдясно, но Любенов спаси. Топката се върна обратно в краката на футболиста с номер 7 от домакините, който беше притиснат до тъчлинията от Ангел Лясков. С прекрасен финт обаче Димитров се завъртя, преодоля своя съперник, направи няколко крачки и пусна подаване към Коконов, който от близка дистанция вкара втори гол за своя тим.

Първата ситуация за Локомотив дойде в 30-ата минута. Спас Делев засече центриране с глава, но топката след лек рикошет в бранител на Монтана излезе в корнер.

До края на полувремето домакините се прибраха в своята половина и позволиха на столичани да ги натиснат. До попадение обаче така и не се стигна и Монтана се оттегли с два гола аванс на почивката.

Второто полувреме започна с прекрасна ситуация пред Георги Минчев. Нападателят обаче не успя да се разпише от чиста позиция.

Натискът на Локомотив даде резултат и в 63-ата минута те стигнаха до попадение. Адил Тауи с бомбастичен удар от дистанция прониза вратата на Роса - 2:1.



В 80-ата минута добра комбинация на Локомотив остави Спас Делев на добра позиция сам срещу вратаря. Роса обаче излезе напред и изби.

6 минути по-късно Локомотив стигна до равенството. Спас Делев стреля по диагонала, ударът му срещна страничния стълб, но кълбото се върна в краката на Георги Минчев. Нападателят успя да се ориентира добре и вкара на опразнената врата - 2:2.



Веднага след това Монтана можеше да вкара трети гол, но Филип Ежике не успя да засече на опразнената врата. По този начин двата тима си поделиха по една точка.

МОНТАНА 2:2 ЛОКОМОТИВ

1:0 Умаро Балде (14)

2:0 Иван Коконов (23)

2:1 Адил Тауи (63)

2:2 Георги Минчев (86)

Стартови състави:

Монтана: 1. Марсио Да Роса, 16. Давид Сиера, 13. Жоржиньо Соарес, 14. Димитър Буров, 5. Ивайло Марков, 18. Костадин Илиев, 24. Ангелос Цингарас, 7. Борис Димитров, 20. Умаро Балде, 10. Александър Тодоров, 17. Иван Коконов;

Локомотив: 24. Александър Любенов, 22. Реян Даскалов, 91. Райън Бидунга, 44. Божидар Кацаров, 14. Ангел Лясков, 31. Красимир Станоев, 5. Ерол Дост, 64. Доминик Янков, 11. Адил Тауи, 10. Георги Минчев, 7. Спас Делев.