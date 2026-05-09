Уругвайският нападател Луис Суарес остави вратата отворена за завръщане в националния отбор, заявявайки, че ще отмени оттеглянето си, ако е необходим за Световното първенство тази година, като може да се завърне в националния отбор след повече от 19-месечно отсъствие, съобщи Ройтерс.

39-годишният футболист се оттегли от международния футбол през септември 2024 година като водещ реализатор на Уругвай за всички времена с 69 гола в 143 мача. Сбогуването на Суарес беше белязано от противоречия, след като той критикува стила на управление на треньора Марсело Биелса, заявявайки, че това е разделило съблекалнята, въпреки че бившият нападател на Барселона заяви, че се е извинил за тези забележки.

"Никога не бих отказал на националния отбор, ако имат нужда от мен, особено с предстоящото Световно първенство", каза Суарес пред репортери, цитиран от информационната агенция EFE. "По това време се отдръпнах, за да направя път на по-младото поколение. Казах нещо, което не трябваше да казвам. Вече се извиних на тези, на които трябваше да се извиня",добави той.

Суарес е футболист на тима от Мейджър Сокър Лийг Интер Маями и каза, че все още има мотивация да се състезава въпреки възрастта си. "Осъзнаваш, че все още имаш малко живот в себе си", каза той. "Получаваш желание да продължиш да се състезаваш. Личи си на терена, когато все още се ядосваш за загубите и лошите подавания, и все още се наслаждаваш, когато вкарваш голове", смята Суарес.

Луас Суарес е представял Уругвай на четири Световни първенства и беше част от отбора, спечелил Копа Америка през 2011 година. Световното първенство по футбол през 2026, на което домакини ще бъдат САЩ, Мексико и Канада, започва на 11 юни.