Луис Енрике е близо до нов договор с ПСЖ

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике е близо до нов договор с клуба, съобщава журналистът Бен Джейкъбс. Новото споразумение между двете страни най-вероятно ще бъде за четири години.
Испанският специалист ще преподпише контракта си след края на сезона, тъй като в момента е изцяло фокусиран върху края на кампанията в Лига 1 и предстоящия финал в Шампионска лига срещу Арсенал.
55-годишният Енрике води ПСЖ от лятото на 2023 година насам.
Настоящият му договор е за още един сезон.
