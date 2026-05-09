Босът на Локо София: Трима българи и чужденец са варианти за нов треньор

9 Май, 2026 15:00

  • локомотив софия-
  • александър георгиев-
  • футбол-
  • веселин стоянов

Александър Георгиев ще води отбора да края на сезона

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният треньор на Локомотив София Александър Георгиев ще остане на поста до края на сезона, обяви пред „Мач Телеграф“ босът на клуба Веселин Стоянов. Именно шефът на ДЮШ на „червено-черните“ ще води тима в гостуването на стадион „Огоста“ днес. Стоянов категорично отрече появилите се информации, че Георги Донков ще бъде представен за треньор преди мача с Монтана.

„Александър Георгиев ще води отбора да края на сезона. Все още не сме взели решение кой да е треньор на тима от новия сезон. Обсъждаме четири кандидатури – трима българи и чужденец. Все още обаче не сме водили сериозни разговори с нито един от тях“, обяви пред „Мач Телеграф“ Веселин Стоянов, който иска да върне Локомотив София сред водещите отбори в България.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    2 1 Отговор
    Трима сигани и един българин дето му викат Бай Иван сиганина

    15:02 09.05.2026

