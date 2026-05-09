Новини
Спорт »
Бг футбол »
Огромен скандал във Варна - Антоан Конте напусна терена заради расистки скандирания (ВИДЕО)

Огромен скандал във Варна - Антоан Конте напусна терена заради расистки скандирания (ВИДЕО)

9 Май, 2026 18:26 855 9

  • футбол-
  • черно море-
  • ботев пловдив

Защитникът на "жълто-черните" Антоан Конте напусна терена, тъй като феновете на домакините са го обиждали на расова основа

Огромен скандал във Варна - Антоан Конте напусна терена заради расистки скандирания (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Огромен скандал беляза срещата между Черно море и Ботев Пловдив, която се игра на "Тича". Защитникът на "жълто-черните" Антоан Конте напусна терена, тъй като феновете на домакините са го обиждали на расова основа.

Целият отбор на "жълто-черните", плюс треньора Лъчезар Балтанов, се молеха на играча да продължи срещата, но той отказа. Така вместо него на терена се появи младокът Ивайло Видев. Драматчният момент продължи около 15 минути.

Самият Конте призова всички свои съотборници да напуснат терена, а Балтанов говореше с някой по телефона, навярно силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов.

Наложи се дори нападателят на варненци Селсо Сидни да моли Конте да се върне в игра, но той беше непреклонен. Гвинейският защитник на "жълто-черните" получи жълт картон, тъй като своеволно напусна терена, тръгвайки към тунела.

Главният рефер Георги Давидов пък съвещава дълго с двата щаба и официалните лица, но не прекрати мача, след като Лъчезар Балтанов замени Конте с Видев.

Ясно е, че Черно море ще отнесе сериозна сакнция за този случай.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решението

    10 1 Отговор
    Да си бяга да рита в Гвинея.
    Там няма да го обиждат.

    18:40 09.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 БананаРепублик

    7 2 Отговор
    тоя конте знае ли български ? как е рзбрал че го обиждат точно него, не видях да мятат банани по него ..........

    18:49 09.05.2026

  • 5 Сандо

    6 1 Отговор
    Ето докъде води обезумяването на разюздания,развратен и лицемерен Запад.Оставаше тоя твърде обидчив ритнитопковец да поиска да му се целуват бутонките от белите плебеи,както по едно време правеха откачалките в демократичния святОтврат,а ние зорлем сме наврени в тоя аморален и сатанински свят.

    18:53 09.05.2026

  • 6 Да те поправя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Какво толкоз":

    Не ги хулят,ами напротив...пожелават ги:)))

    18:58 09.05.2026

  • 7 предположение

    3 0 Отговор
    Колко хитър начин да отстраниш опасен съперник от терена. На негово място влязъл новак. Този играч има слаби нерви и не е подходящ за инфарктни ситуации. Сръдливи играчи не са за толкова конкурентни и напрегнати игри, какъвто е футболът.

    19:10 09.05.2026

  • 8 Соске

    2 0 Отговор
    Не виждам проблем да наречеш проблема със името му от палмата

    19:11 09.05.2026

  • 9 мдаа

    0 1 Отговор
    Антоан е прав да откаже да слуша расистки обиди по свой адрес. Всеки, който има лично достойнство, би постъпил по същия начин. На трибуната се виждат шепа "фенове" на които общия коефициент не надхвърля 50-60. Затова нямат акъл да ругаят собствениците на българските футболни отбори, които вместо да внасят чужди играчи не инвестират в български деца и школи, в които да положат грижи да отгледат, както правеше някога Народната република. Що за българско първенство е това, в което българите са двама-трима? Какво е виновен Антоан, че е дошъл от бедна държава да си изкара честно хляба? Мислете с тези глави, бе, те не са само да пазите равновесие.

    19:28 09.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове