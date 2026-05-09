Огромен скандал във Варна - Антоан Конте напусна терена заради расистки скандирания (ВИДЕО)

Огромен скандал беляза срещата между Черно море и Ботев Пловдив, която се игра на "Тича". Защитникът на "жълто-черните" Антоан Конте напусна терена, тъй като феновете на домакините са го обиждали на расова основа.

Целият отбор на "жълто-черните", плюс треньора Лъчезар Балтанов, се молеха на играча да продължи срещата, но той отказа. Така вместо него на терена се появи младокът Ивайло Видев. Драматчният момент продължи около 15 минути.

Самият Конте призова всички свои съотборници да напуснат терена, а Балтанов говореше с някой по телефона, навярно силният човек в Ботев Пловдив - Илиян Филипов.

Наложи се дори нападателят на варненци Селсо Сидни да моли Конте да се върне в игра, но той беше непреклонен. Гвинейският защитник на "жълто-черните" получи жълт картон, тъй като своеволно напусна терена, тръгвайки към тунела.

Главният рефер Георги Давидов пък съвещава дълго с двата щаба и официалните лица, но не прекрати мача, след като Лъчезар Балтанов замени Конте с Видев.

Ясно е, че Черно море ще отнесе сериозна сакнция за този случай.