Ботев (Пловдив) ще сезира ФИФА и УЕФА, всеки мач играели срещу 14 човека

Ботев (Пловдив) обяви, че ще сезира ФИФА и УЕФА за расисткия скандал по време на гостуването на Черно море. В 73-ата минута техният футболист Антоан Конте напусна терена, твърдейки, че е бил обиждан от запалянковци на домакините.

Също така "канарчетата" твърдят, че във всеки двубой играят срещу 14 човека.

"ПФК „Ботев“ Пловдив изразява своето категорично възмущение и осъжда остро расистките прояви от страна на част от феновете на Черно море по време на днешната среща.

Още през първото полувреме наши футболисти бяха подложени на расистки обиди и скандирания от трибуните. На почивката те уведомиха старши треньора, който незабавно информира главния съдия и делегата на срещата за случващото се.

Вместо да бъдат предприети адекватни мерки и ситуацията да бъде овладяна, през второто полувреме расистките обиди не само продължиха, а дори се засилиха, като бяха насочени конкретно към нашия футболист Антоан Конте.

След като не последва никаква реална реакция от страна на делегата, съдийския наблюдател и съдийската бригада, Антоан Конте бе принуден лично да потърси съдията и да заяви, че е готов да напусне терена заради расистките прояви срещу него. За този свой акт той получи жълт картон — решение, което буди сериозно недоумение.

ПФК „Ботев“ Пловдив твърдо застава зад своите футболисти. Ние няма да допуснем наши състезатели да бъдат унижавани и обиждани заради техния произход или цвят на кожата. Ще ги защитаваме докрай.

Призоваваме БФС да предприеме незабавни, ясни и адекватни мерки срещу расизма по българските терени. Подобни прояви нямат място нито във футбола, нито в обществото.

Клубът ще уведоми и компетентните органи на ФИФА и УЕФА за случилото се, като очакваме виновните лица да понесат своята отговорност.

Няма да коментираме съдийството и намесите на ВАР. Всички видяха кога имаше намеса и кога такава липсваше.

Явно през почти целия сезон нашите футболисти са принудени да играят срещу 14 човека.

Расизмът не е част от футбола. Мълчанието срещу него е съучастие", се казва в изявлението на "канарчетата".