Лео Меси с гол и две асистенции при успех на Интер Маями

10 Май, 2026 10:00 436 0

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

Интер Маями победи с 4:2 ФК Торонто като гост в мач от Източната конференция в МЛС.

В главен герой за успеха очаквано се превърна голямата звезда Лионел Меси, който допринесе с гол и две асистенции.

Родриго Де Пол даде аванс на Интер Маями малко преди почивката. Шутът на халфа се отби в стената от играчи на Торонто, но при добавката аржентинецът бе точен за 0:1.

В началото на второто полувреме Меси асистира на Луис Суарес за 0:2.

В 73-ата минута Лео даде голов пас и на Серхио Регилон, а две минути след това и самият той се разписа за 0:4 след двойно подаване с Де Пол.

Домакините върнаха два гола Емилио Аристисабал (82, 90).


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

