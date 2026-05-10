Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

Левски вдигна титлата на България! Пръв логично го стори капитанът Георги Костадинов, който получи трофея от президента на БФC Георги Иванов.

Пръв на сцената излезе доскорошният собственик и настоящ президент Наско Сираков. След това дойде ред на играчите.

За начало излязоха вратарите – Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров. После започнаха да излизат защитниците – Оливер Камдем, Алдаир, Стипе Вуликич, Никола Серафимов и Майкон.

Дойде редът и на халфовете - Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Карлос Охене, Мазир Сула, Акрам Бурас и младокът Иво Мотев.

Пръв от крилата излезе Армстронг Око-Флекс, следван от Радослав Кирилов и Карл Фабиен.

След тях излезе голмайсторът на Левски през този сезон Евертон Бала. Пръв от нападателите се появи Хуан Переа, а след него Мустафа Сангаре. Големи аплодисменти събра авторът на шампионския гол Марко Джуганджич.

Двама от капитаните излязоха последни от играчите. Пръв беше третият – Кристиан Макун, следван от Кристиан Димитров,

След играчите на сцената се качиха и всички хора от щаба на Хулио Веласкес, както и част от служителите на клуба. Последен от тях обаче излезе именно испанецът, който събра огромни и заслужени аплодисменти.

На сцената след това се качиха собственикът на спонсора на „сините“ Мило Борисов, който даде 613 550 евро премия на тима за титлата, както и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Там бе и новият собственик Атанас Бостанджиев.

Последен логично излезе капитанът Георги Костадинов, който вдигна 27-ата титла и прати в екстаз „синята“ част на България! 17 години стигат, Левски отново е шампион!