Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

10 Май, 2026 06:29 1 087 6

  • левски-
  • футбол-
  • шампион-
  • награждаване

Пръв на сцената излезе доскорошният собственик и настоящ президент Наско Сираков

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски вдигна титлата на България! Пръв логично го стори капитанът Георги Костадинов, който получи трофея от президента на БФC Георги Иванов.

Пръв на сцената излезе доскорошният собственик и настоящ президент Наско Сираков. След това дойде ред на играчите.

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

За начало излязоха вратарите – Светослав Вуцов, Мартин Луков и Огнян Владимиров. После започнаха да излизат защитниците – Оливер Камдем, Алдаир, Стипе Вуликич, Никола Серафимов и Майкон.

Дойде редът и на халфовете - Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Карлос Охене, Мазир Сула, Акрам Бурас и младокът Иво Мотев.

Пръв от крилата излезе Армстронг Око-Флекс, следван от Радослав Кирилов и Карл Фабиен.

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

След тях излезе голмайсторът на Левски през този сезон Евертон Бала. Пръв от нападателите се появи Хуан Переа, а след него Мустафа Сангаре. Големи аплодисменти събра авторът на шампионския гол Марко Джуганджич.

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

Двама от капитаните излязоха последни от играчите. Пръв беше третият – Кристиан Макун, следван от Кристиан Димитров,

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

След играчите на сцената се качиха и всички хора от щаба на Хулио Веласкес, както и част от служителите на клуба. Последен от тях обаче излезе именно испанецът, който събра огромни и заслужени аплодисменти.

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

На сцената след това се качиха собственикът на спонсора на „сините“ Мило Борисов, който даде 613 550 евро премия на тима за титлата, както и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Там бе и новият собственик Атанас Бостанджиев.

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)

Последен логично излезе капитанът Георги Костадинов, който вдигна 27-ата титла и прати в екстаз „синята“ част на България! 17 години стигат, Левски отново е шампион!

Левски вдигна титлата на България! "Сините" получиха огромен бонус (ВИДЕО+СНИМКИ)


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мхммм

    5 7 Отговор
    и полегнала е тодорка на дели о рманците

    06:40 10.05.2026

  • 2 Лост

    5 6 Отговор
    Лудогорец им показаха кой е шампион.Биха ги където ги хванат и даже не им дадоха да вкарат гол.

    07:09 10.05.2026

  • 3 Анонимен

    0 1 Отговор
    "толкова конкурентни и напрегнати игри, какъвто е футболът"

    07:20 10.05.2026

  • 4 ДаниелаБ

    2 3 Отговор
    Дайте титла и на съдиите!Че без тях щяхте да сте назад в класирането!

    07:45 10.05.2026

  • 5 мхммм

    1 2 Отговор
    Лецкииии,абонат на Лудогорееец

    07:45 10.05.2026

  • 6 Иванич

    0 0 Отговор
    Фльорцата Илияна ще се чуди къде да харчи парите...

    08:15 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове