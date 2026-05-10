Най-бързият гол в историята на Ювентус приближи "Старата госпожа" до Шампионската лига

Ювентус изтръгна трудна, но много важна победа с 1:0 при гостуването си на Лече в мач от 36-ия кръг на Серия „А“. Играчите на "Старата госпожа" взеха трите точки на „Вия дел Маре“ с гол на Душан Влахович още в 12-ата секунда.

Трябва да отбележим, че това е най-бързото попадение в славната история на Ювентус.

Гостите можеха да стигнат и до по-убедителен успех, но още две техни попадения бяха отменени след намеса на ВАР. Въпреки това с тази победа те излязоха на третото място във временното класиране, макар и с мач повече от четвъртия Милан.

За Лече поражението е много деликатно, тъй като отборът остава точно над опасната зона и все още ще трябва да се потруди, преди да остане в Серия А и на теория.