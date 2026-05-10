Треньорът на Левски: Когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив

10 Май, 2026 07:29 503 8

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция, след като вдигна титлата на България. Той призна, че е изключително щастлив от грандиозния успех.

„Най-голямата емоция беше когато станахме шампиони миналия мач срещу ЦСКА 1948. Разбира се, когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив. Наистина положихме много усилия, тази група от играчи го заслужава, клубът, великата публика, служителите, ръководството, президентът... всички го заслужават. Изключително съм щастлив за всички“, започна испанецът.

„Както и друг път съм коментирал, за всички това е много важен момент, изключителен. Много по-специално е да си шампион. Това оставя дълготрайни спомени, благодаря на моята жена, моето дете и родителите ми, за подкрепата и помощта. Те успяват да ме държат в психическо равновесие. Нямах възможност да видя какво се случва на трибуните, защото когато ми връчиха титлата, бях с детето, а след това трябваше да се приберем в тунела, защото то беше малко уплашено. Щастлив съм, след като феновете са щастливи. Спечелихме титлата след 17 години, горд съм от този факт“, каза още Веласкес.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Hyлио

    4 2 Отговор
    Дай трофея и на съдиите.Че без тях щяхте да сте назад в класирането

    Коментиран от #2

    07:41 10.05.2026

  • 2 Гонзо

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Hyлио":

    Искаш ли да те съдя? Или да ти пратя няколко охранители?

    07:49 10.05.2026

  • 3 шпалири

    2 2 Отговор
    и смешници , полягване и бутане.

    08:01 10.05.2026

  • 4 Хулио Иглесиас

    3 1 Отговор
    Още не знае къде се намира горкият, нека да се радва.

    08:02 10.05.2026

  • 5 Кафе

    3 1 Отговор
    А когато излезеш в Европа виждаш колко си нещастен и за нищо не ставаш

    Коментиран от #7

    08:06 10.05.2026

  • 6 ДОБРЕ ЧЕ Е НОВИЯ ЧОРБАДЖИЯ

    2 1 Отговор
    Да ви купи купата.

    08:11 10.05.2026

  • 7 СинКатун

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кафе":

    Бият ги сервитьори и скиори с по4-5 на нула и к@тyна се прибира п0сpaн в сухата река.

    08:15 10.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

