Треньорът на Левски: Когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив

Треньорът на Левски Хулио Веласкес даде пресконференция, след като вдигна титлата на България. Той призна, че е изключително щастлив от грандиозния успех.

„Най-голямата емоция беше когато станахме шампиони миналия мач срещу ЦСКА 1948. Разбира се, когато получиш трофея в ръцете си, си много щастлив. Наистина положихме много усилия, тази група от играчи го заслужава, клубът, великата публика, служителите, ръководството, президентът... всички го заслужават. Изключително съм щастлив за всички“, започна испанецът.

„Както и друг път съм коментирал, за всички това е много важен момент, изключителен. Много по-специално е да си шампион. Това оставя дълготрайни спомени, благодаря на моята жена, моето дете и родителите ми, за подкрепата и помощта. Те успяват да ме държат в психическо равновесие. Нямах възможност да видя какво се случва на трибуните, защото когато ми връчиха титлата, бях с детето, а след това трябваше да се приберем в тунела, защото то беше малко уплашено. Щастлив съм, след като феновете са щастливи. Спечелихме титлата след 17 години, горд съм от този факт“, каза още Веласкес.