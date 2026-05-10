Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (10 май)

Спортът по ТВ в неделя (10 май)

10 Май, 2026 06:47 851 1

  • футбол-
  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в неделя (10 май) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

11.00 Колоездене: Обиколка на Азербайджан, първи етап, мъже Евроспорт 1

11.30 Рали, световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 3

11.50 Мото 3, Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

12.45 Колоездене: Световни серии на макадам във Валкенбург Евроспорт 2

12.50 Колоездене, Джиро д'Италия БНТ 3

13.00 Колоездене: Обиколка на Италия, трети етап, мъже Евроспорт 1

13.15 Мото 2, Гран при на Франция МАХ Спорт 2

13.30 Верона – Комо МАХ Спорт 3

13.30 Баскетбол, Андора – Манреса Диема спорт 2

14.00 Селтик – Рейнджърс Ринг

14.15 Спартак – Славия Диема спорт

15.00 Майорка – Виляреал МАХ Спорт 4

15.00 Спортно катерене: Световни серии във Вудзиян, скорост, мъже и жени Евроспорт 2

16.00 Кремонезе – Пиза МАХ Спорт 3

16.00 Кристъл Палас – Евертън Диема спорт 3

16.00 Нотингам – Нюкасъл Диема спорт 2

16.00 Бърнли – Астън Вила Нова спорт

16.45 Ботев (Вр) – Септември Диема спорт

17.15 Атлетик – Валенсия МАХ Спорт 4

17.30 Колоездене: Тро Бро Леон, мъже Евроспорт 1

17.45` Аякс – Утрехт Ринг

18.30 Уест Хем – Арсенал Диема спорт 2

18.30 Кьолн – Хайденхайм Диема спорт 3

19.00 Парма – Рома МАХ Спорт 3

19.30 АЕК – Панатинайкос Нова спорт

20.00 Авеш – Порто Ринг

20.00 Баскетбол, Рилски спортист – Локомотив (Пд) МАХ Спорт 2

20.30 Майнц – Унион Диема спорт 3

22.00 Тулуза – Лион Диема спорт 2

22.00 ПСЖ – Брест Нова спорт

20.00 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, четвърти ден Евроспорт 2

21.45 Милан – Аталанта МАХ Спорт 3

22.00 Барселона – Реал МАХ Спорт 4

22.15 Наскар, състание в Уоткинс МАХ Спорт 2

22.30 НБА, Филаделфия – Ню Йорк Диема спорт 3

02.00 Минесота – Остин МАХ Спорт 4

04.30 НХЛ, Анахайм – Вегас МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шльоко,

    2 0 Отговор
    а къде е мото GP, бе каиш.

    07:09 10.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове