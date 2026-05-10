Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мач с драма и безредици вкара нов член на елита във Франция

Мач с драма и безредици вкара нов член на елита във Франция

10 Май, 2026 07:59 1 049 0

  • бастия-
  • лига 2-
  • льо ман-
  • лига 1-
  • футбол-
  • безредици

Льо Ман влиза в Лига 1

Мач с драма и безредици вкара нов член на елита във Франция - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Бастия отпада от Лига 2, а Льо Ман влиза в Лига 1. Гостите водеха на корсиканците с 2:0, а в 95-ата минута мачът бе прекъснат заради безредици.

Бастия се нуждаеше от задължителна победа, за да продължи да се надява на евентуално оставане в Лига 2 чрез участие в баражите. В крайна сметка обаче нищо не се разви по план за тях. Двубоят започна по възможно най-лошия начин за домакините, които допуснаха ранен гол. Въпреки това надеждите им останаха живи до самия край, когато бяха опрени до стената. Голът на Милан Робен в добавеното време за 2:0 предизвика огромно вълнение и гняв на стадион „Фуриани“. Изнервени от развоя на срещата, привърженици на Бастия започнаха да хвърлят димки и пиратки по трибуните, създавайки опасна обстановка.

Изправен пред създалата се ситуация, главният съдия на срещата - Руди Буке, взе единственото възможно решение. Той прекъсна мача и нареди на двата отбора да се приберат незабавно в съблекалните, слагайки преждевременен край на драматичния сблъсък.

Разбира се, в следващите дни тепърва предстои след доклада на делегата на мача и съдийската бригада да стане ясен крайният изход от срещата и дали, и какви санкции биха могли да бъдат наложени.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове