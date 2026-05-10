Мач с драма и безредици вкара нов член на елита във Франция

Бастия отпада от Лига 2, а Льо Ман влиза в Лига 1. Гостите водеха на корсиканците с 2:0, а в 95-ата минута мачът бе прекъснат заради безредици.

Бастия се нуждаеше от задължителна победа, за да продължи да се надява на евентуално оставане в Лига 2 чрез участие в баражите. В крайна сметка обаче нищо не се разви по план за тях. Двубоят започна по възможно най-лошия начин за домакините, които допуснаха ранен гол. Въпреки това надеждите им останаха живи до самия край, когато бяха опрени до стената. Голът на Милан Робен в добавеното време за 2:0 предизвика огромно вълнение и гняв на стадион „Фуриани“. Изнервени от развоя на срещата, привърженици на Бастия започнаха да хвърлят димки и пиратки по трибуните, създавайки опасна обстановка.

🚨🇫🇷 LE MANS PROMOTED!!!



After sixteen years away, Le Mans are back in Ligue 1 as a 2-0 win away in Corsica seals back to back promotions!



Financial issues led the club to be relegated to the SIXTH TIER as an amateur club in 2013!



What a journey back to the top flight! pic.twitter.com/8MtC6RETWZ — The European Football Express (@TheEuroFE) May 9, 2026

Изправен пред създалата се ситуация, главният съдия на срещата - Руди Буке, взе единственото възможно решение. Той прекъсна мача и нареди на двата отбора да се приберат незабавно в съблекалните, слагайки преждевременен край на драматичния сблъсък.

Разбира се, в следващите дни тепърва предстои след доклада на делегата на мача и съдийската бригада да стане ясен крайният изход от срещата и дали, и какви санкции биха могли да бъдат наложени.