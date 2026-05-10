Иран иска серия от гаранции от ФИФА и САЩ за участие на Мондиала

Иран даде знак, че ще участва на Световното първенство по футбол това лято, но поиска серия от гаранции от ФИФА и домакините на турнира на фона на нарастващото напрежение около участието на отбора. Иранската футболна федерация (FFIRI) заяви, че Иран ще се състезава на турнира „без никакво отстъпление от нашите вярвания, култура и убеждения“, като настоя домакините „да вземат предвид нашите притеснения“.

Исканията идват, след като президентът на FFIRI Мехди Тадж не бе допуснат в Канада преди Конгреса на ФИФА миналия месец. По-късно Тадж разкри, че Иран е представил пред ФИФА 10 условия за участие на Световното първенство, което започва на 11 юни в Съединените щати, Мексико и Канада.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Iran have confirmed that they will play in the 2026 FIFA World Cup, but under certain conditions.



It includes granting of visas, respect for the staff of the national team, the flag and anthem and high security in airports, hotels and destinations to which… pic.twitter.com/znHzYU6oSK — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 9, 2026

Сред исканията, публикувани в изявление в събота, са гаранции, че всички играчи, треньори и официални лица, пътуващи с отбора, ще получат визи, включително онези, които са преминали военна служба в Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC).

Групировката е посочена като терористична организация в Канада и САЩ, а връзките на Мехди Тадж с нея бяха изтъкнати като причина той да не бъде допуснат в Канада. Иран също така търси уверения за отношението към националния отбор, включително уважение към иранското знаме и националния химн, както и засилена сигурност по летищата, хотелите и стадионите по време на турнира.

Iran demands guarantees for World Cup participation https://t.co/eTG8c0yGMs — BBC News (World) (@BBCWorld) May 9, 2026

Някои от исканията вероятно ще се окажат по-лесни за влияние от страна на ФИФА от други, посочва Би Би Си. ФИФА може да помогне с надзора върху турнирната логистика, официалните протоколи и отношението към участващите делегации по време на самото състезание. Но въпросите, свързани с визи, граничен контрол и проверки за сигурност, в крайна сметка остават под юрисдикцията на САЩ, а не на правилата на ФИФА.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече заяви, че иранските футболисти ще бъдат добре дошли на турнира, като същевременно предупреди, че лица с връзки с IRGC все пак могат да се сблъскат с ограничения за влизане в Съединените щати.

Това поставя ФИФА в деликатна ситуация – да балансира между гарантирането на участието на всички класирали се отбори и политическите реалности около отношенията между Техеран и Вашингтон.

Израел и САЩ нанесоха мащабни удари по Иран на 28 февруари. Иран отговори с атаки срещу Израел и съюзени със САЩ държави в Персийския залив. Оттогава бойните действия до голяма степен са прекратени при крехко примирие.

Някои от другите искания на иранската федерация също може да се окажат трудни за прилагане на практика. Според информации иранските официални лица са поискали журналистите да избягват въпроси извън „техническите футболни теми“. Но в случая на Иран границата между футбола и политиката често е размита.

Въпросите около избора на състав, обществената подкрепа за националния отбор или атмосферата около мачовете могат едновременно да имат както спортни, така и политически измерения.

Това се видя на женската Купа на Азия в Австралия през март, когато няколко ирански футболистки опитаха да поискат убежище, предизвиквайки напрегнат дипломатически спор. Седем членове на отбора получиха хуманитарни визи, докато бяха в Австралия, но пет от тях промениха решението си и се върнаха у дома.

Селекционерът на мъжкия национален отбор на Иран Амир Галеноей наскоро призна, че около някои мачове на Иран на Световното първенство може да има политически заредена атмосфера. Въпреки напрежението, към момента няма индикации, че Иран възнамерява да се оттегли от турнира.

Вместо това последните развития сочат към все по-сложни преговори между ФИФА, Техеран и американските власти относно условията около участието на Иран на най-голямото Световно първенство в историята.