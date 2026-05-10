"Хлебарка" се превърна в новия хит в съблекалнята на Левски

Играчите на Левски се радват на нов хит в съблекалнята. За това свидетелстват различни клипове, споделени в социалните мрежи след вчерашния мач срещу Лудогорец (0:1) и победата над ЦСКА 1948 (1:0) преди седмица.

Кадрите показват как футболистите на Хулио Веласкес танцуват под звуците на актуалния ганайски хит „Kakalika” на групата „DopeNation” В превод името на музикалното произведение означава „хлебарка“, а текстът на песента се отнася за тайна любов.

Най-активни в танците преди получаването на златните медали в събота вечерта са Мустафа Сангаре и Армстронг Око-Флекс.

Видео, споделено от Алдаир преди седмица се вижда, че след победата над ЦСКА 1948, гарантирала 27-ата шампионска титла на „сините“, заедно с играчите в празненството участие взима и треньорът Фернандо Гаспар Лаборие.

How did Levski players convinced the coach 😂😂🪳🫳🏼🫳🏼. Kakalika Friday 🔥 pic.twitter.com/QskMa4Ycjd — GHANAPIANO 🇬🇭🪇 (@ghanapiano_) May 8, 2026