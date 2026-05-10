"Хлебарка" се превърна в новия хит в съблекалнята на Левски

10 Май, 2026 10:59 947 14

  • левски-
  • песен-
  • танци-
  • футбол

Мустафа Сангаре и Армстронг Око-Флекс най-активни при танците

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Играчите на Левски се радват на нов хит в съблекалнята. За това свидетелстват различни клипове, споделени в социалните мрежи след вчерашния мач срещу Лудогорец (0:1) и победата над ЦСКА 1948 (1:0) преди седмица.

Кадрите показват как футболистите на Хулио Веласкес танцуват под звуците на актуалния ганайски хит „Kakalika” на групата „DopeNation” В превод името на музикалното произведение означава „хлебарка“, а текстът на песента се отнася за тайна любов.

Най-активни в танците преди получаването на златните медали в събота вечерта са Мустафа Сангаре и Армстронг Око-Флекс.

Видео, споделено от Алдаир преди седмица се вижда, че след победата над ЦСКА 1948, гарантирала 27-ата шампионска титла на „сините“, заедно с играчите в празненството участие взима и треньорът Фернандо Гаспар Лаборие.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Чалга и селяния да има и Българина е щастлив... пропаднала нация

    11:01 10.05.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 1 Отговор
    Бедни ми Левски, напълниха съблекалнята ти със сажди ❗

    11:02 10.05.2026

  • 3 Тити на Кака

    17 1 Отговор
    Поредният пример защо името на Васил Левски не бива да се оставя в ръцете на хора с интелект на хлебарки...
    Какво общо може да има Апостола с тези примати на терена и по трибуните?

    11:05 10.05.2026

  • 4 Пилотът Гошу

    9 1 Отговор
    Аз играчи на Левски не видях... После се смеем на френския отбор... Българи в българските отбори има ли още въобще...

    Коментиран от #10

    11:14 10.05.2026

  • 5 Отврат!!!

    8 0 Отговор
    Абезяна с жълто шалче с надпис на латински - Levski !!!

    Де е Караджата?!!

    11:15 10.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смешни са

    6 1 Отговор
    Хлебарките с купа.

    11:33 10.05.2026

  • 8 Ужас

    8 1 Отговор
    Африкански песни. Мале мале.

    11:34 10.05.2026

  • 9 Ами хлебарки

    7 0 Отговор
    Танцуват на "Хлебарки".

    11:34 10.05.2026

  • 10 днес

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пилотът Гошу":

    Ха, ха, щампиони - за пореден път набити след София от Резняцците, ама те ставали щампиони....

    11:35 10.05.2026

  • 11 София и тя

    8 0 Отговор
    Грозни хлебарки. Това Лесни (не искам да петня името ) са падение !!!

    11:35 10.05.2026

  • 12 Чисто и просто

    7 0 Отговор
    Хлебарката - име което напълно им подхожда.

    11:36 10.05.2026

  • 13 Ванк0-1

    0 0 Отговор
    После защо им викаме лефски,ето затова да не се петни името на Апостола.

    12:00 10.05.2026

  • 14 Жалко

    0 0 Отговор
    Няма закон с който да забраним да се възползват от имената на геройте български.

    12:00 10.05.2026

