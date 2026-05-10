Халф на Ман Сити: Никога няма да спра да бъда футболен романтик

Халфът на Манчестър Сити - Райън Шерки, призна, че никога няма да спре да бъде романтик във футбола.

„Днес хората, които идват на стадиона, все по-често искат да видят играчи, които създават много положения.

Ако днес си мисля за подаване с пета, рабона, финт със сомбреро или удар от далечна дистанция, това е, което ми позволява да бъда този, който искам да бъда. Никой не бива да се отказва от това, трябва да опита.

Не искам футболът да се превърне в обикновен спорт или да се гледа по-малко. Искам хората, които не са толкова запалени по футбола, да казват, че този спорт предизвиква много емоции.

Това е спорт, който ви позволява да забравите за проблемите си. Аз съм на терена, за да помогна на отбора да спечели, да бъда ключов играч, да спечеля колкото се може повече мачове – и в това има голямо удоволствие.

Отнемането на топката също е част от забавлението. Хусанов, Марк Гехи, Матеус Нунеш, дори Нико Гонзалес правят невероятни шпагати на терена. Това е и форма на изкуство, и начин да обичаш футбола.

Футболът е целият ми живот, а това да бъда футболен романтик е част от мен. Не планирам да спра да бъда такъв“, каза Шерки в интервю за Sky Sports.