Мбапе разгневи феновете: Симулирал контузия, за да не играе срещу Барселона

Отсъствието на Килиан Мбапе при загубата на Реал Мадрид от новия-стар шампион Барселона в „Ел Класико“ с 0:2 не му попречи да покаже подкрепата си към „Лос бланкос“. Френската звезда публикува в Instagram снимка, на която следи двубоя на „Камп Ноу“, придружена от посланието „Hala Madrid“ и емоджи с бяло сърце.
Вместо положителни реакции обаче, постът предизвика сериозно недоволство сред привържениците на мадридчани.
🚨📺 Kylian Mbappé on Instagram: “Hala Madrid”. pic.twitter.com/6lGCpTeHTO— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 10, 2026
Феновете на „белите“ обърнаха внимание не само на съдържанието, но и на момента, в който се появи публикацията. По това време Реал вече изоставаше с 0:2 още в 36-ата минута на първата част, а според мнозина изборът на точния момент не е бил случаен. Липсата на Мбапе в един от най-важните мачове на сезона също засили напрежението около нападателя.
Още в неделя испанското издание Onda Cero разкри, че бившият футболист на Пари Сен Жермен е напуснал тренировъчното занимание на отбора, след като е разбрал, че няма да започне като титуляр.
Според информацията, само пет минути по-късно французинът е казал, че има мускулни проблеми, поради което е прекратил участието си в сесията. Това е предизвикало изненада сред всички хора в клуба.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Yesterday, Kylian Mbappé was informed he would be on the bench vs Barcelona.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 11, 2026
5 minutes later, he said he suffers from discomfort and left the training session, leaving everyone shocked.
— @OndaCero_es pic.twitter.com/ufWlKUam2R
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мимо
Коментиран от #2
12:32 11.05.2026
2 Мимо
До коментар #1 от "Мимо":Ще СИ вътре имам предвид
12:32 11.05.2026
3 фергюсън
12:35 11.05.2026