Мбапе разгневи феновете: Симулирал контузия, за да не играе срещу Барселона

11 Май, 2026 12:29 375 3

  • килиан мбапе-
  • реал мадрид-
  • ел класико-
  • барселона

Френската звезда публикува в Instagram снимка, на която следи двубоя на „Камп Ноу“, придружена от посланието „Hala Madrid“ и емоджи с бяло сърце

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Отсъствието на Килиан Мбапе при загубата на Реал Мадрид от новия-стар шампион Барселона в „Ел Класико“ с 0:2 не му попречи да покаже подкрепата си към „Лос бланкос“. Френската звезда публикува в Instagram снимка, на която следи двубоя на „Камп Ноу“, придружена от посланието „Hala Madrid“ и емоджи с бяло сърце.

Вместо положителни реакции обаче, постът предизвика сериозно недоволство сред привържениците на мадридчани.

Феновете на „белите“ обърнаха внимание не само на съдържанието, но и на момента, в който се появи публикацията. По това време Реал вече изоставаше с 0:2 още в 36-ата минута на първата част, а според мнозина изборът на точния момент не е бил случаен. Липсата на Мбапе в един от най-важните мачове на сезона също засили напрежението около нападателя.

Още в неделя испанското издание Onda Cero разкри, че бившият футболист на Пари Сен Жермен е напуснал тренировъчното занимание на отбора, след като е разбрал, че няма да започне като титуляр.

Според информацията, само пет минути по-късно французинът е казал, че има мускулни проблеми, поради което е прекратил участието си в сесията. Това е предизвикало изненада сред всички хора в клуба.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мимо

    4 0 Отговор
    Ще се опитам да перифразирам една фраза , която съм я чул от дядо ми още като бях дете : Тъмно зелен ако ще и без пари да дойде да ти работи - пак ще се вътре!

    Коментиран от #2

    12:32 11.05.2026

  • 2 Мимо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мимо":

    Ще СИ вътре имам предвид

    12:32 11.05.2026

  • 3 фергюсън

    3 0 Отговор
    Ангалски идилии !!

    12:35 11.05.2026

