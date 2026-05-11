Новини
Спорт »
Световен футбол »
Cъдийски експерт: Имаше дузпа за Реал Мадрид

Cъдийски експерт: Имаше дузпа за Реал Мадрид

11 Май, 2026 07:00 1 057 3

  • реал мадрид-
  • футбол-
  • cъдийски експерт-
  • едуардо итуралде гонсалес-
  • барселона

Най-любопитната ситуация в мача бе ударът с лакът в лицето на Джуд Белингам

Cъдийски експерт: Имаше дузпа за Реал Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Cъдийският експерт на "AS" и "Cadena SER" и бивш рефер - Едуардо Итуралде Гонсалес, коментира спорните моменти в дербито между Барселона и Реал Мадрид (2:0). Най-любопитната ситуация в мача бе ударът с лакът в лицето на Джуд Белингам и неотсъдената дузпа за "белия балет", като според него тук съдиите са сгрешили. Той обърна внимание и на други ситуации от мача, които предизвикаха полемики.

Първият спорен момен бе за възможен жълт картон на Чуамени за сваляне на фланелката по време на корнер, за да махне термалната блуза под нея.

„Жълт картон се показва само когато фланелката се сваля при празнуване на гол... а случаят не е такъв“, коментира Итуралде Гонсалес.

В 40-ата минута Камавинга получи жълт картон след грубо настъпване срещу Дани Олмо: „Вярно е, че влизането е в борба за топката... но закъснява и го настъпва“.

Голямата полемика дойде в 53-ата минута. Ерик Гарсия удари с лакът в лицето Белингам, но последствие нямаше. Според Итуралде това е грешка.

„Това е дузпа, защото вдига лакътя. Това е ключовият момент – има движение на лакътя към лицето. Ерик Гарсия започва единоборството с ръка долу, вижда, че Белингам идва, и я вдига... затова трябваше да бъде отсъдена дузпа. Когато действието е непредпазливо, ВАР не се намесва, но когато е безразсъдно, ВАР те вика. Всяко движение, при което лакътят отива към лицето, е безразсъдно“, смята бившият рефер.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какъв експерт си ти ве биш лизач

    2 2 Отговор
    тоя явно е фен на реал мадрит! видя се ясно че нито имаше умисъл нито пък ударът беше от решаващо значение за ситуацията той дойде след отнемане на топката от белингам така че тоя съдия да си гледа кинтите които е искарал от черното тото и да не се напъва много с интервюта … защо не се изказа когато не свириха дузпа за параселона в шампионска лига стещу атлетико? тогава двама човека съботиха дани олмо който навлизаше в наказателното поле с топката тогава вече си беше чиста дузпа но тоя мишок не я забеляза!!!

    Коментиран от #2

    07:52 11.05.2026

  • 2 Ако не са

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "какъв експерт си ти ве биш лизач":

    съдиите катуня най много четвърто място в ла лига. в шампионската не минават номерата на Лапорта и там е жестока суша.

    08:02 11.05.2026

  • 3 Смешници

    0 0 Отговор
    Е КАК НЯМА ДА МИНЕ МАЧ БЕЗ ДА Е ИМАЛО ДУЗПА ЗА МИЕРДАТА ???🤣😂🤣🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣

    08:03 11.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове