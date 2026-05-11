Cъдийски експерт: Имаше дузпа за Реал Мадрид

Cъдийският експерт на "AS" и "Cadena SER" и бивш рефер - Едуардо Итуралде Гонсалес, коментира спорните моменти в дербито между Барселона и Реал Мадрид (2:0). Най-любопитната ситуация в мача бе ударът с лакът в лицето на Джуд Белингам и неотсъдената дузпа за "белия балет", като според него тук съдиите са сгрешили. Той обърна внимание и на други ситуации от мача, които предизвикаха полемики.

Първият спорен момен бе за възможен жълт картон на Чуамени за сваляне на фланелката по време на корнер, за да махне термалната блуза под нея.

„Жълт картон се показва само когато фланелката се сваля при празнуване на гол... а случаят не е такъв“, коментира Итуралде Гонсалес.

В 40-ата минута Камавинга получи жълт картон след грубо настъпване срещу Дани Олмо: „Вярно е, че влизането е в борба за топката... но закъснява и го настъпва“.

Голямата полемика дойде в 53-ата минута. Ерик Гарсия удари с лакът в лицето Белингам, но последствие нямаше. Според Итуралде това е грешка.

„Това е дузпа, защото вдига лакътя. Това е ключовият момент – има движение на лакътя към лицето. Ерик Гарсия започва единоборството с ръка долу, вижда, че Белингам идва, и я вдига... затова трябваше да бъде отсъдена дузпа. Когато действието е непредпазливо, ВАР не се намесва, но когато е безразсъдно, ВАР те вика. Всяко движение, при което лакътят отива към лицето, е безразсъдно“, смята бившият рефер.