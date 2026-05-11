Григор Димитров срещу квалификант в Бордо

Българската звезда в тениса Григор Димитров ще срещне квалификант в първия кръг на Чалъндж турнира в Бордо. Това отреди жребият, изтеглен преди надпреварата.

Надпреварата е тази седмица между 12 и 17 май.

При успех в срещата Григор Димитров ще се изправи срещу поставения номер 1 в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция.

Хасковлията се намира в труден период от своята кариера, като опитва да възвърне формата си след тежката контузия от миналата година. Григор има 5 поредни загуби.