Григор Димитров срещу квалификант в Бордо

Българската звезда в тениса Григор Димитров ще срещне квалификант в първия кръг на Чалъндж турнира в Бордо. Това отреди жребият, изтеглен преди надпреварата.
Надпреварата е тази седмица между 12 и 17 май.
При успех в срещата Григор Димитров ще се изправи срещу поставения номер 1 в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция.
Хасковлията се намира в труден период от своята кариера, като опитва да възвърне формата си след тежката контузия от миналата година. Григор има 5 поредни загуби.
