Сърцето на приятелката на Григор Димитров се къса от мъка

Ейса Гонсалес е съкрушена от мъка. Приятелката на Григор Димитров се сбогува с любимото си куче Пасита, порода чихуахуа, за което тя сподели, че е било част от нейния живот в продължение на почти 24 години.

"С болка в сърцето съобщавам, че моята принцеса, която обича да се гушка, почина. Това видеото е от последния ден, в който бяхме заедно. Да гледам как поема последните малки глътки въздух беше едно от най-трудните неща, които някога съм трябвало да преживея.

В продължение на почти 24 години винаги бяхме ти и аз. Хората се опитват да ме утешат като ми казват, че си била до мен толкова дълго време, но те не разбират, че аз скърбя за всяка една година, ден, минута, миг, които споделяхме. Те беше с мен, откакто бях дете.

Всеки, който някога е обичал домашния си любимец, познава този вид връзка. Ти беше до мен през тийнейджърските ми години, през израстването ми в жена, през всеки възход и всяко падение, на всяко място, на което животът ме отведе. Където и да отивах, винаги бяхме ние.

Пасита, обичам те повече, отколкото думите биха могли да опиташ. Не мисля, че някога ще спра да плача, когато се сетя за теб. Ще ми липсват безкрайните ни гушкания, сладкото ти малко оче, което ме гледа с толкова много любов, и утехата просто да те имам до себе си.

Моя малка принцесо, обичам те и ще ми липсваш цял живот!

Бягай свободно в рая, момиченце мое — гони катерици, печи се на слънце и ме чакай някой ден.", написа Ейса в Инстаграм.

Ейса и Григор си имат и тяхно общо куче - чаровният Пеперони, който стана част от “семейството” през октомври 2025 г.