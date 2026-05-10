Стилиян Петров: Отказах да стана министър на спорта

10 Май, 2026 15:00 695 10

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Рекордьорът по мачове за националния ни отбор по футбол Стилиян Петров бе гост в предаването „Събуди се“ по NOVA. Разговорът с Мариян Станков – Мон Дьо започва от болката, минава през страха и стига до надеждата. Днес Стенли определя себе си като „непримирим към това някой да е зависим, да няма собствено мнение и да бъде корумпиран”.

„Най-голямото разочарование за мен беше за това, че не можах да се върна да играя футбол.”

„Силен, здрав, капитан на отбора, водиш отбора... един млад доктор ей така, като седим с теб, ми казва: „Ние сме вече сигурни, че имаш диагноза „остра лимфобластна левкемия”, трябва да започнеш лечение веднага”, спомня си деня, в който разбира за тежката диагноза. Именно тогава започват изпитанията за него – от химиотерапията до пълното чувство за безпомощност. „Не можех 6 седмици да видя децата си, защото нямах имунна система, това беше най-тежкият период”, разкрива още той за престоя си в болницата. А неговото „малко удоволствие” тогава е да наблюдава външния свят през прозорците на болничната стая – на 17-ия етаж: „Гледах хората как се усмихват, как са се прегърнали, как се забавляват. А това вече не беше моят живот”, признава Стилиян Петров пред „Нова телевизия“.

Бившият капитан на националния отбор говори и за суровата реалност на големия футбол, разликата между България и Западна Европа, както и за разочарованието си от състоянието на родния спорт. Стилиян Петров признава, че най-важният урок, който е научил след напускането на България, е професионализмът.

„Когато излязох от България, аз си позволявах всичко, защото българският футбол не изискваше толкова много. Но когато излязох на голямата сцена, там се бориш със зъби и нокти”, казва той и подчертава, че във футбола на високо ниво, ако не се представиш по най-добрия начин – биваш заместен. Въпреки че от години живее във Великобритания, футболистът е категоричен, че остава най-силно привързан към родината си. „Аз винаги ще обичам България и винаги ще смятам, че България е най-красивата”, категоричен е 46-годишният бивш футболист на Монтана, ЦСКА, Селтик и Астън Вила.

Стилиян Петров разкрива още, че няколко пъти му е предлагано да влезе в политиката като депутат, но е отказвал, защото според него подобни предложения често се превръщат в „подигравка с българския народ”. Получавал е и предложения за поста министър на спорта. Категоричен е обаче, че това не е сфера, в която би искал да навлезе. Смята също, че българският футбол „изостава в модернизацията, инфраструктурата, методиката, професионализма и манталитета”, а според него вината трябва да се търси не само в институциите, а „всеки един трябва да погледне себе си и да види какво иска да постигне”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    1 6 Отговор
    тоз предател утре ще го намерят привит у некой подлез със счупени ребра и спукан ауспух

    Коментиран от #3, #10

    15:04 10.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Предателите

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Са в парламента и изгониха над 3 милиона граждани извън страната. Такъв геноцид над народа ни не е имало нито през соца нито под османско иго, защото се извършва по “безкръвен начин” - границите са отворени и просто те гонят навън, защото иначе алтернативата е да бачкаш за робовладец густа на партията.

    15:10 10.05.2026

  • 4 хмммм

    2 0 Отговор
    Ти си отказал, ама други дето не стават са приели! Държавата на хора които се отказват..

    15:15 10.05.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    ОТКАЗВА, ЗАЩОТО НЕ ЖЕЛАЕ ДА БЪДЕ ОМЪРСЕН.ПРЕКРАСНО СЪЩЕСТВО И ОТЛИЧЕН СПОРТИСТ.ЖИВ И ЗДРАВ БЪДИ И СЕМЕЙСТВОТО РАЗБИРА СЕ. 👏🇧🇬👍🌹🌹👍🇧🇬👏👍

    15:16 10.05.2026

  • 6 Бялджип

    0 2 Отговор
    Че кога са му предлагали да става министър? В кой кабинет, кой премиер?

    15:16 10.05.2026

  • 8 Горд българин

    0 0 Отговор
    Навсякъде капитан.

    15:18 10.05.2026

  • 9 в кратце

    0 0 Отговор
    Въпреки че от години живее във Великобритания, футболистът е категоричен, че остава най-сигурно там и само ще подхвърля приказки за България. Като тези:"-Аз съм си добре,вие си я мислетете!".

    15:24 10.05.2026

  • 10 Екзекуторът

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    И какво е предал ,този "предател"?

    15:26 10.05.2026

