Кои са звездите на сезона? Обявиха финалистите за "Футболист на футболистите"

Асоциацията на българските футболисти (АБФ) разкри имената на десетте финалисти в престижната анкета "Футболист на футболистите". В този уникален вот, самите играчи определят кой заслужава да бъде коронясан за най-добър през изминалия сезон в българското първенство.

Шампионите от Левски демонстрират силата си не само на терена, но и в класацията – цели четирима "сини" попаднаха сред топ 10. Голмайсторът Евертон Бала, който оглавява листата на реализаторите с впечатляващите 16 попадения, е сред фаворитите за отличието. Защитната стена на Левски също е представена – Кристиан Димитров и Майкон са сред избраниците, след като допуснаха едва 24 гола в 33 срещи. Националът Радослав Кирилов допълва квартета на шампионите.

Лудогорец не остава по-назад – Ивайло Чочев, който дели първото място при голмайсторите, и Петър Станич, водещ реализатор в Лига Европа, са сред номинираните. Мамаду Диало е гордият представител на ЦСКА 1948, който се бори за челните позиции в първенството.

Финалистът за Купата на България – ЦСКА, има двама свои играчи сред избраниците: Леандро Годой и Джеймс Ето'о. Локомотив (Пловдив) също се включва в елитната компания чрез Каталин Иту.

В категорията за най-добър треньор фаворит е Хулио Веласкес, който изведе Левски до историческа 27-а титла след 17-годишна пауза. Сред конкурентите му са Христо Янев (ЦСКА), Илиан Илиев (Черно море), Душан Косич (Локомотив Пд) и Александър Тунчев (Арда).

В надпреварата за най-добър млад футболист изпъква 21-годишният Георги Лазаров от Черно море, който реализира осем гола за "моряците". Теодор Иванов (ЦСКА) и Кристиян Балов (Славия) също са сред водещите млади надежди, вече част и от националния отбор.

За единадесета поредна година дамите от Женската футболна лига ще определят най-добрата футболистка на сезона. Освен това, за втори път ще бъде отличен и най-добрият треньор в женското първенство.

Официалните резултати ще бъдат обявени след приключване на онлайн гласуването. Тържествената церемония по награждаването ще се състои в началото на новия сезон, когато Асоциацията на българските футболисти ще отличи най-достойните сред достойните.

Всички номинации в анкетата "Футболист на Футболистите" за сезон 2025/26:

I. НАЙ-ДОБЪР ФУТБОЛИСТ

1. Евертон БАЛА (Левски)

2. Кристиан ДИМИТРОВ (Левски)

3. МАЙКОН (Левски)

4. Радослав КИРИЛОВ (Левски)

5. Ивайло ЧОЧЕВ (Лудогорец)

6. Петър СТАНИЧ (Лудогорец)

7. Леандро ГОДОЙ (ЦСКА)

8. Джеймс ЕТО'О (ЦСКА)

9. Мамаду ДИАЛО (ЦСКА 1948)

10. Каталин ИТУ (Локомотив Пд)

II. НАЙ-ДОБЪР МЛАД ФУТБОЛИСТ



1. Георги ЛАЗАРОВ (Черно море)

2. Кристиян БАЛОВ (Славия)

3. Асен МИТКОВ (Левски)

4. Севи ИДРИЗ (Локомотив Пд)

5. Тодор ПАВЛОВ (Локомотив Пд)

6. Петко ПАНАЙОТОВ (ЦСКА)

7. Теодор ИВАНОВ (ЦСКА)

8. Никола ИЛИЕВ (Ботев Пд)

9. Ивайло ВИДЕВ (Ботев Пд)

10. Цветослав МАРИНОВ (Спартак Вн)

III. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР

1. Хулио ВЕЛАСКЕС (Левски)

2. Христо ЯНЕВ (ЦСКА)

3. Илиан ИЛИЕВ (Черно море)

4. Душан КОСИЧ (Локомотив Пд)

5. Александър ТУНЧЕВ (Арда)



IV. НАЙ-ДОБРА ФУТБОЛИСТКА

1. Полина РЪСИНА (НСА)

2. Нора ДИМИТРОВА (Лудогорец)

3. Моника БАЛИОВА (Лудогорец)

4. Полина ДЕМИРОВА (Лудогорец)

5. Рая БОНЕВА (Локомотив СтЗ)

6. Анастасия СКОРИНИНА (Локомотив СтЗ)

7. Милена КАРАКОЛЕВА (Спортика)



V. НАЙ-ДОБЪР ТРЕНЬОР НА ЖЕНСКОТО ПЪРВЕНСТВО

1.Христос ДОКОВ (Лудогорец)

2. Валентина ГОСПОДИНОВА (НСА)

3. Диана ДИНЕВА (Локомотив СтЗ)

4. Йоана ДЖАМБАЗОВА (Севлиево лейдис)