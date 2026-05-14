Лоренцо Музети аут от "Ролан Гарос" заради тежка травма

Лоренцо Музети няма да вземе участие в тазгодишното издание на "Ролан Гарос". Световният №10 обяви неприятната новина чрез емоционално послание в социалните мрежи, с което разтърси феновете си по цял свят. Причината – сериозна травма в бедрения мускул, която изисква продължителна почивка и възстановяване

Всичко започна по време на двубоя му срещу Каспер Рууд на "Мастърс" в Рим, където Музети бе принуден да потърси медицинска помощ заради болки в лявото бедро. Въпреки че се опита да доиграе срещата, впоследствие стана ясно, че проблемът е далеч по-сериозен от обикновено разтежение. Медицинските прегледи след мача потвърдиха опасенията – Музети ще трябва да се оттегли не само от "Ролан Гарос", но и от турнира в Хамбург.

"След вчерашния мач преминах през серия от медицински изследвания, които показаха контузия на бедрения мускул. За съжаление, това означава, че няма да мога да се състезавам в Хамбург и на "Ролан Гарос" – новина, която ми е изключително тежка за приемане. Благодаря на всички в Рим за невероятната подкрепа, въпреки че не бях напълно възстановен. Излязох на корта, за да дам всичко от себе си, защото това е моят домашен турнир", сподели Музети в профила си в Instagram.

Това не е първият път, когато 24-годишният италианец е сполетян от травма на голям турнир. Миналата година той бе принуден да се откаже от полуфиналния си мач на "Ролан Гарос" срещу Карлос Алкарас, след като получи контузия в крака. Въпреки тези неволи, Музети вече е доказал класата си – през 2022 г. триумфира над Алкарас във финала на Хамбург и спечели първата си титла от ATP тура.

Турнирът в Париж стартира на 24 май.