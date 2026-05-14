Локо Сф и Берое въртят 1:1

14 Май, 2026 22:15 749 0

  • берое-
  • футбол-
  • локомотив софия

Старозагорци остават над чертата

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) и Берое завършиха 1:1 в двубоя от 35-ия кръг на efbet Лига. Факундо Аларкон намери мрежата на домакините с добавка в 16-ата минута. В началото на второто полувреме Райън Бидунга изравни отблизо.

Още в четвъртата минута Спас Делев можеше да открие резултата с красив гол. Бившият нападател на Лудогорец получи дълъг диагонален пас, овладя топката по отличен начин и излезе сам срещу вратаря Артур Мота. Ударът на звездата на "железничарите" обаче мина покрай вратата.

В 16-ата минута момчетата на Хосу Урибе поведоха в резултата. Хуан Карлос Пинеда пое пас отляво и шутира опасно, Мартин Величков изби, но Факундо Аларкон дебнеше наблизо и направи добавка - гол на родения в Италия нападател и 1:0 за "бяло-зелените". След пет минути вратарят на Локомотив бе поставен на сходно изпитания, отново след изстрел на Хуан Карлос Пинеда отляво, но този път до попадение не се стигна.

В началото на второто полувреме домакините достигнаха до изравняване след корнер. Адил Тоуи нанесе удар от границата на наказателното поле след разбъркване, топката се насочи към Райън Бидунга и защитникът просто я отклони в мрежата за 1:1.

Локомотив (София) 1:1 Берое

0:1 Факундо Аларкон (16)
1:1 Райън Бидунга (51)

Стартовите състави:

Локомотив (Сф): 99. Величков, 7. Делев, 91. Бидунга, 5. Дост, 77. Карузо, 44. Кацаров, 11. Тауи, 31. Станоев, 2. Али, 33. Ибе, 14. Лясков.

Берое: 1. Мота, 16. Йовков, 3. Саломони, 4. Костантини, 30. Брунели, 23. Сона, 12. Валверде, 7. Пинеда, 8. Боргнино, 11. Хименес, 15. Аларкон.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

