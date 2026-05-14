Ботев Враца победи Монтана и прати тима на Орела във Втора лига

14 Май, 2026 20:16 715 0

Даниел Генов донесе победата за врачани в 70-ата минута

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ботев Враца победи Монтана с 1:0 в дербито на Северозапада от групата на изпадащите на efbet Лига. Даниел Генов донесе победата в 70-ата минута.

Домакините са далеч в по-комфортна позиция в класирането и със своите 44 точки отдавна си осигуриха оставането в елита и през следващия сезон. Към момента играчите на Атанас Атанасов са последни с 23 точки и вече се разделиха с елита след вчерашната победа на Добруджа над Славия.

През първата част не се стигна до попадения, като срещата бе като цяло равностойна и головите положения не бяха част от пейзажа на стадиона във Враца.

В 70-ата минута в крайна сметка домакините успяха да отбележат. Владислав Найденов центрира отлични и току-що появилият се в игра Генов засече топката във вратата на Васил Симеонов.

БОТЕВ (ВРАЦА) 1:0 МОНТАНА
1:0 Генов (70)

БОТЕВ (ВРАЦА): 94. Орлинов, 3. Санянг, 36. Стоев, 6. Уору, 44. Горанов, 21. Цонев, 12. Юруков, 8. Стоянов, 17. Гайегос, 79. Петков, 20. Нтело

МОНТАНА: 30. Симеонов, 14. Буров, 5. Марков, 16. Кармона, 18. Илиев, 13. Соарес, 24. Цингарас, 20. Балде, 10. Тодоров, 17. Коконов, 7. Димитров


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

